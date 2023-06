Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 18-Jun-2023 .-Terminó la emergencia por Covid-19, pero no la amenaza por esta enfermedad, y la aparición de futuras pandemias está latente.

Sin embargo, a la fecha no se conoce un plan de acción gubernamental tras la emergencia sanitaria a nivel nacional, el servicio de vigilancia epidemiológica fue desmantelado y hacen falta vacunas bivalentes contra el Covid, alertan especialistas entrevistados.

También reprochan que México ha estado ausente en la discusión internacional sobre un tratado para futuras pandemias y ahí es donde se establecerán las reglas para el futuro.

Coinciden en que el virus sigue activo, circulando y causando enfermedad y, en algunos casos, muertes, por lo que aún se requieren medidas de prevención, especialmente en los grupos más vulnerables.

El pasado miércoles, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al participar en la presentación del Plan de Gestión a Largo Plazo para el control de Covid-19, dijo que la vacuna contra Covid debe ser incluida en el programa de vacunación universal, sin embargo, rechazó que las vacunas bivalentes -que incluyen un componente de la cepa del virus original y un componente de la variante Ómicron- sean indispensables.

Sin vacunas ni vigilancia ni liderazgo México no está preparado para una nueva pandemia, entre otras razones, porque el servicio de vigilancia epidemiológica fue desmantelado, y el País ha estado ausente en la discusión internacional sobre un tratado para futuras pandemias y ahí es donde se establecerán las reglas para el futuro, advierte Julio Frenk, ex Secretario de Salud.

«(El servicio de vigilancia epidemiológica) ha sido diezmado por los recortes presupuestales. México tenía un servicio de vigilancia epidemiológica reconocido internacionalmente, con gente de muy alto nivel, y muchas de esas gentes están fuera de México, y los que se quedaron en México ya no están en la Secretaría de Salud», lamenta.

Además, dice, el País ha estado ausente en la discusión internacional, como en la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre un tratado para futuras pandemias, y la importancia de participar es que ahí es donde se establecerán las reglas para el futuro.

El especialista alerta que se ha retrasado terriblemente la disponibilidad de la vacuna bivalente contra Covid-19. Respecto al plan nacional, afirma, la gente no sabe cuándo usar cubrebocas, qué vacunas hay que seguir poniéndose y cuáles son las que están disponibles.

Para Frenk, actual rector de la Universidad de Miami, hay una ausencia de liderazgo del Gobierno mexicano, pues asegura que hay muchos mexicanos distinguidos, como el ex Presidente Ernesto Zedillo; Jaime Sepúlveda, Profesor Distinguido en Salud Global de la Universidad de California, San Francisco; Carlos del Río, Profesor Distinguido de Medicina y Epidemiología de la Universidad de Emory, quienes han tenido un papel muy activo en la discusión que se está dando para mejorar la respuesta internacional ante futuras pandemias.

«No vemos… liderazgo, de parte de la Secretaría de Salud, concretamente, en estos temas… y es importantísimo que México sea un partícipe porque nos afecta directamente. Es muy importante no descuidar ese frente internacional y estar muy activos porque habrá una próxima pandemia y ese liderazgo que México ha tenido en salud internacional y global no se debería de perder», demanda.

Indica que el director general de la OMS, Tedros Adhanom, lanzó la iniciativa de un Tratado Internacional en materia de pandemias y esa ha sido la materia principal de discusión a nivel de la OMS, incluyendo ahora que acaba de llevarse a cabo la 76 Asamblea Mundial de la Salud, la reunión anual en la que se reúnen todos los Ministros de Salud del mundo, a la cual no acudió el Secretario de Salud en México, Jorge Alcocer.

«Es un tema muy activo y es importante que México tenga una voz muy activa en esas discusiones porque va a representar compromisos internacionales de nuestro País y tenemos que ser participantes activos como lo hemos sido en otros convenios en el pasado», señala.

Para Frenk, en lo que respecta a la preparación ante la posible llegada de una nueva pandemia es necesario que se deje de denostar a la ciencia.

«Hay que abandonar este discurso ridículo de ciencia neoliberal, hay que acabar con el ataque a la comunidad científica, porque lo que salvó a nuestro País y al mundo fue la ciencia, hubiera estado peor de lo que fue la pandemia sin la ciencia».

El especialista destaca que la pandemia sigue, aunque ya pasó la fase de emergencia, todavía hay casos.

«Lo más importante es que hay prácticamente 100 por ciento de probabilidad de que haya otra pandemia; no sabemos cuándo», indica.

La siguiente pandemia, agrega, podría ocurrir incluso el año siguiente, pues el hecho de que hayamos tenido una pandemia grande no significa que no podamos tener otra.

«Pero parece que en la discusión pública en nuestro País ya se le dio vuelta a la página, se está confiando en el olvido de la gente y esto es algo que no debemos olvidar, estoy seguro que los familiares de las casi 800 mil personas que murieron no lo olvidan.

«No he visto una información pública de cuál ha sido la postura del Gobierno de México ante las negociaciones (internacionales). No tengo presente que hayan hecho algún comentario al público mexicano de qué es lo que se está discutiendo. No he escuchado… ningún informe al público mexicano sobre las discusiones internacionales. Ya no se habla de la pandemia».

Para Frenk, alistarse para una nueva emergencia significa hacer un análisis retrospectivo honesto e independiente de qué pasó, «y no estoy hablando de un análisis para encontrar culpables», sino un reconocimiento de que la manera en que se atendió la emergencia no fue la óptima.

«Esto forma parte de un reconocimiento inicial de que la respuesta a nivel mundial no fue lo que se necesitaba. Hubo muchos países que lo hicieron muy bien, pero hubo muchísimos países, incluyendo lamentablemente México, que tuvieron una respuesta fallida», asegura.

Y es que si se carece de ese diagnóstico, es muy difícil partir hacia algo mejor.

«Pero hasta ahora no se ha querido reconocer que la respuesta (en México) fue defectuosa y esa negación cierra el paso a poder mejorar las cosas en el futuro», indica.

Riesgo por confianza y descuido Para Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus en la UNAM, el mayor riesgo que existe es que «nos confiemos y descuidemos por completo y empecemos a tener brotes o que empiecen a presentarse casos en personas muy vulnerables y que se generen nuevas variantes».

Considera que no sólo el Gobierno, sino la población, debe asumir lo que se aprendió en esta epidemia y prepararse para que, en caso de que se necesite, hacer un frente rápidamente.

«Como País completo, no sólo las autoridades, necesitamos desarrollo biotecnológico, un plan de preparación nacional, y eso lo construimos entre todos», señala.

Advierte que se terminó la emergencia por Covid, pero no la amenaza.

«La amenaza de Covid va a seguir existe el riesgo latente de que se generen nuevas variantes y que haya brotes y que las poblaciones más vulnerables se infecten.

«Vamos a seguir viendo casos, hospitalizaciones y defunciones; no se va a ir Covid; por eso tenemos que estar pensando todavía en esa enfermedad, en cómo prevenirla, en cómo evitar contagios y cómo proteger a los más vulnerables».

De acuerdo con el experto, actualmente hay que enfocarse en situaciones y personas de riesgo.

«Por ejemplo, todas las personas con inmunocompromiso importante, trasplantados, personas con VIH-sida que no estén bien controladas, personas con inmunosupresores por alguna enfermedad, personas con quimioterapia o radioterapia por algún cáncer que su sistema inmune se afecta, con enfermedades autoinmunes», enumera.

Indica que estas personas y quienes vivan con ellos deben extremar sus precauciones, es decir, usar cubrebocas en lugares cerrados con más gente o cuando se convive con alguien enfermo o ante la asistencia a algún servicio de salud, para evitar llevar la enfermedad a su casa.

Según las autoridades de salud, añade, se va a insertar la vacunación contra Covid en el plan de vacunación universal, pero se tiene que definir de qué vacunas se puede disponer y a qué grupos y con qué frecuencia se les pondrá.

Lo que es fundamental, dice, es incorporar la vigilancia epidemiológica del Covid al Modelo Centinela, que es el modelo que vigila las enfermedades respiratorias en todo el País, y tener una estrategia de identificación.

De acuerdo con Rodríguez, en los siguientes tres meses se espera que empiece la ola de verano por Covid. Lo más probable es que se repita ahora lo que pasó en 2021 y 2022.

«Esperemos que sea una ola quizá con muchos casos ambulatorios, pero con pocas hospitalizaciones y defunciones, que es el patrón que ha seguido el comportamiento de la epidemia desde la cuarta ola, desde la ola del invierno de 2021-2022.

«Luego, una octava ola en el invierno. Lo más probable es que vayamos a tener dos olas cada año. Luego ya será menor la del verano y sólo nos quedemos con una. Pero si surge una nueva variante y es más contagiosa, y se escapa a la respuesta inmune y es más peligrosa, cambian los pronósticos», advierte.

Grupos vulnerables, en guardiaGustavo Oláiz, epidemiólogo y coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, coincide en que se tiene un virus que sigue activo y circulando y que continúa causando enfermedad y, en algunos casos, muertes, y se tiene claridad de los grupos en más riesgo.

«Está claro que necesitamos que, por lo menos los más expuestos y en algunas circunstancias especiales, mantener la guardia alta todavía. Para la población de mayor edad, los que tiene algún problema respiratorio o cardiovascular necesitan seguir usando cubrebocas y mantener la vacunación durante un tiempo prolongado», explica.

Es crucial que el País cuente con vacunas bivalentes contra el Covid-19, las cuales aún no están disponibles en México. «Son las que mejor sirven», afirma el especialista. Esas vacunas incluyen un componente de la cepa del virus original para brindar una amplia protección contra Covid-19 y un componente de Ómicron para proteger contra esa variante.

Además, se deben mantener las medidas de higiene, preferentemente en estos grupos poblacionales.»No debemos perder esa disciplina que nos caracterizó durante mucho tiempo, porque parece que una vez que se declara la no emergencia, pues es vía libre, y no es la idea».

Destaca que el resto de la población tiene que tener claro que sigue siendo más que razonable usar cubrebocas en situaciones especiales, como en lugares cerrados y concurridos, por ejemplo.

«Si tenemos enfermedad respiratoria, por supuesto, hay que usarlo (el cubrebocas)».