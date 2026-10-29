Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Ante la abierta corrupción en contrataciones de materiales electorales, el Gobierno federal plantea… quitar a los empresarios y que la 4T se haga cargo de producir la papelería.

Como ha pasado en Aduanas o en Segalmex, donde se han descubierto desfalcos, la «solución» de los morenistas es una mayor centralización e injerencia del Gobierno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum planteó ayer quitar a los empresarios, que calificó como «coyotes», del negocio de la producción de materiales electorales.

«Para eso está Talleres Gráficos de México que es una empresa del Estado mexicano, para producir la papelería electoral toda», planteó.

Sin embargo, un ex director de Talleres Gráficos comentó a Grupo REFORMA que es «poco viable» esta idea de la Mandataria federal.

«En cada elección federal (Presidente, senadores y diputados federales) hay que imprimir alrededor de 100 millones de boletas foliadas, encuadernadas y con los diversos nombres de los candidatos, tarea que debe iniciarse y concluirse en una ventana de tiempo de solamente dos meses», explicó.

«Talleres Gráficos logra producir estas boletas, pero a marchas forzadas y ocupando toda su maquinaria y personal. No creo que le sobre mucha más capacidad como para imprimir las boletas de elecciones locales, máxime que ahora todas las elecciones locales son concurrentes con la federal», estimó.

Planteó que la empresa estatal podría comprar más rotativas, guillotinas y más, no obstante, advirtió que Talleres Gráficos se quedaría sin usar esta maquinaria durante los siguientes casi tres años que no hay elecciones.

¿Auditar lo auditado?, adelante, revira Córdova

Tras los señalamientos de la Presidenta Sheinbaum sobre la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE, el ex titular del Instituto reviró: «¿quieren volver a auditar lo auditado? Adelante».

El ex consejero presidente acusó a la Mandataria de intentar desviar la atención de la responsabilidad del oficialismo en la crisis que, afirmó, enfrenta actualmente el INE.

Córdova recordó que, desde el 2019, Jesús George Zamora, ex titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y ahora funcionario morenista en el Edomex, fue designado por Morena y aseguró que, pese a sus intentos, no encontró anomalías.

«Desde el 2019», dijo, «el titular del OIC del INE, nombrado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados (hoy esa persona es el Consejero Jurídico del Gobierno del Edomex), por más que intentó, no encontró irregularidades relevantes, y las pocas y menores que detectó, las sancionó».