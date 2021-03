Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A tres días de que suscribió un pacto con los Gobernadores para ratificar el compromiso de no intervención en el proceso electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer al Instituto Nacional Electoral (INE) de “jugar sucio” y atentar contra la democracia.

Esto, luego de que el órgano electoral tiró a Morena las candidaturas de los aspirantes a Gobernador de Guerrero, Félix Salgado, y de Michoacán, Raúl Morón, por no comprobar sus gastos de precampaña.

“¿Cómo voy yo a quedarme callado?, ¿nada más porque soy Presidente? Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro, es juego sucio, es antidemocrático”, aseveró en la conferencia mañanera.

“Yo siempre voy a defender la democracia, siempre, y no voy a aceptar que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de la ‘maleantada’, de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia”.

Apenas el 23 de marzo, López Obrador suscribió el acuerdo con Gobernadores y la FGR convocado por él mismo para que ningún orden de Gobierno interfiera en las elecciones o favorezca a candidatos o partidos políticos.

El Presidente calificó de “extraña” la resolución del INE y afirmó que dicho órgano se ha convertido en el “supremo poder conservador”, pues decide quién puede ser candidato y quién no.

“Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí aplican. Estos que están de autoridades electorales entregaban candidaturas a quienes no reunían los requisitos, a candidaturas de famosos, por consigna de los Presidentes de la República”, dijo.

El Mandatario puso como ejemplo el caso de Clara Brugada y “Juanito” en 2009, afirmó que la política perdió la candidatura a la entonces Delegación Iztapalapa (hoy Alcaldía) por un “acuerdo arriba” para imponer a otra mujer vinculada a un dirigente con muchas influencias.

“Espero que comprendan que no es una intromisión en una decisión del INE, es que yo fui víctima de esas maniobras. ¿Por qué me desaforaron cuando fui Jefe de Gobierno? Porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la Presidencia en el 2006”, abundó.