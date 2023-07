Ya está visto, y sigo con sabidurías antiguas –según eso– recuperadas, que en la vida me ha ido mal por varias razones, a saber: no ser lo suficientemente emprendedor, no saber pensar fuera de la caja (que ni siquiera sé dónde está), no saber trabajar con sinergia, no ser lo suficientemente disruptivo, y una serie de etcéteras, incluyendo no tener un ‘coach’ de vida, que es la versión moderna del charlatán que, a lo largo de los siglos, ha sido chamán, brujo, medium…

Yo que pensaba que me perseguía la mala suerte.

Yo algo sabía –hice mi bachillerato en ciencias–, de la vibración universal, del modelo de la mecánica ondulatoria, de Schrödinger, y hasta de su famoso gato que, por obra de la famosa paradoja, estaba en dos lugares a la vez, o incluso vivo y muerto al mismo tiempo, por un asunto que ya no entendí en lo absoluto: la superposición cuántica.

Lo que yo no sabía, o mejor dicho lo que no imaginaba, es que en este vibrar universal, hay teorías –cada cual más descabellada–, por las que si uno vibra a cierta frecuencia (lo que se logra escuchando unos ruidos, que unos benefactores de la humanidad publican en redes sociales), uno no sólo puede conseguir desde la ansiada paz interior, hasta alcanzar frecuencias de vibración que lo pueden convertir en millonario.

Tampoco es que me interese mucho ponerme a vibrar en sintonía con el Universo: de hecho, entiendo que no puede ser de otra manera (a menos que me metan un diapasón en la cabeza o me amarren al cofre de un camión diésel), o que tenga tiempo para adentrarme en el asunto, aunque inevitablemente me he ido enterando, que existe algo así como una ley universal de vibración, que está compuesta de no sé cuántas leyes secundarias –como la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Reforma Agraria, etcétera y sus anexos y reglamentos–, que sirven básicamente para tres cosas, a mi entender (que es poco, admito): equilibrio interior, salud física y éxito en los negocios.

Por efecto de estas vibraciones, y unas técnicas que sólo han sido reveladas a algunos grandes líderes y a todos los millonarios, uno puede idear un negocio de esos que acaban cotizando en la Bolsa de Nueva York, si uno tiene vena empresarial, o ganar la lotería, o encontrarse un tesoro debajo del fresno que tiene uno en el jardín de casa.

No sé si sea más o menos lo mismo, pero hay una cosa que se llama la Ley de la Atracción, y que más o menos sirve para que uno sea un ser equilibrado en lo psíquico, más sano que un toro (un toro sano, se entiende), y con éxitos económicos, lo que me lleva a concluir que los humanos somos seres llenos de inquietudes, dudas, miedos y angustias (condición humana, creo que lo llaman), que nos enfermamos –y hasta nos da por cometer la barbaridad de morirnos–, y que tenemos carencias, por puro gusto; o por desidia, o por no saber estar a tono ‘a nivel cuántico’ (leí por allí), con ese todo universal.

Claro que los señores que nos cuentan la existencia de estos secretos, y nos dicen que estamos llamados a que nos sean revelados, son unos filántropos de los que ya casi no hay (de hecho, de los que casi nunca ha habido), pero de algo tienen que vivir y se han montado un tinglado que incluye libros, seminarios, cursos por Internet, retiros de sanación, y toda una industria que, eso hay que admitir, a ellos no sé si los tiene llenos de paz interior, pero les ha llenado los bolsillos.

Yo que soy un indolente de atar y carezco de habilidades comerciales, me atrevo, como sea, a dar un consejo, por si alguien más emprendedor que yo quiere aprovecharlo.

Escriba un libro que se llame, algo así ‘Cómo conseguir un millón de dólares’: plagie las ideas que le acabo de referir (la Internet está llena), o invéntese las suyas –si además de codicioso se las da de original–; salpique aquí y allá de casos de exitosos, de unos millonarios florentinos del Renacimiento, de una secta desconocida georgiana, algo de egiptología para principiantes, y consiga clientes, que gente con graves problemas interiores, enfermedades, ansiedades, necesidades… sobra.

Por cada tantos miles a los que les esquilme unos dólares reunirá usted uno, diez, o cien millones: el dinero le vibrará ensus manos.

Nunca se le ocurra decir que esto es un valle de lágrimas, o que en este mundo existieron los esclavos, los siervos, las guerras, las hambrunas, el exterminio armenio, el holocausto, ni ninguna otra tragedia humana, total ¿quién les manda a las víctimas no saber vibrar a los hercios que uno debe vibrar?

Y ya me voy, porque llueve ahora y saldré al jardincito a ver si el ambiente me pone a la frecuencia correspondiente, o por lo menos me refresca un poco.

¡Shalom!

