Jesús Eduardo Martín Jáuregui

( La Plaza de Armas un cochinero.- Con el patrocinio del Ayuntamiento y contando con la bendición episcopal, probablemente, otra vez la Plaza de Armas se convierte en un cochinero, con todo tipo de fritangas y chucherías, en puestos hacinados e insalubres, que ni siquiera tienen la justificación de ser típicos o tradicionales, a menos que aceptemos que los parados de Michoacán, los tirados de San Juan, los revolcados de Tepa y los jot-dogs sean la quintaesencia de la tradición local. La dirección de mercados sigue un criterio recaudatorio y de paso afecta a los comerciantes de comida de los mercados de la ciudad, que están apenas a dos cuadras de la Plaza.)

La secretaria de Educación, mujer sin duda de extracción culinaria, con respeto para lo culinario, afirmó como defensa de los nuevos libros de texto y los programas que no existían pero que ya existen, que la realidad no es sectorial sino única y por lo tanto no hay justificación para la enseñanza por materias, de manera que aprovechando que pasaba por el Hospital del IMSS, solicité que me cambiaran el aceite de mi vehículo, pero me indicaron que tenía que hacerlo en un taller, me dirigí al taller y quise echarme dos tiritos de un pajarazo y solicité que me cortaran el pelo, me dijeron que eso sólo lo hacían en la peluquería, en cuanto pude fui a la peluquería y como se había hecho tarde pensé en cenar de una buena vez, de suerte que le pedí al peluquero unas enchiladas de queso con bastante cebolla, al peluquero se le hizo agua la boca pero me dijo que lo esperara a cerrar y me acompañaría a la cenaduría de la calle Mina, por cierto el auténtico sabor de las enchiladas aguascalentenses. La secretaria de Educación no sólo no tiene idea de cómo se puede evaluar la enseñanza de las matemáticas, como lo evidenció en una vergonzosa entrevista que le hicieron recién asumido su encargo, sino que no tiene la mínima idea de las operaciones mentales auxiliares, división, clasificación, abstracción, análisis y síntesis. La realidad es compleja y es caótica, sectorizar ayuda para comprenderla, estudiarla y transformarla.

La justificación del responsable de la elaboración de los libros de texto gratuitos, un señor que no quisieron de embajador por ser acusado de acosador por sus dependientes pero que el presidente le consoló poniéndole al frente de la elaboración de los libros de educación en el país, es que se supera la visión conservadora, neoliberal y derechista. Ya se sabe que el peor pecado en este país es ser derechista, aunque ese concepto anacrónico ha mostrado su relatividad en las últimas cinco décadas por lo menos. El acosador editor de libros haría bien en leer y platicárselo a AMLO, porque si él lo lee, seguro no lo entiende, el libro de Norberto Bobio: Derecha e Izquierda y releer después el ensayo Tamazunchale de Alfonso Reyes.

Reyes en ese pequeño pero agudo y divertido relato señala que la juventud de Tamazunchale es víctima de una crisis de orientación situacional y política. Tamazunchale es una población de la huasteca potosina, por la que cruza la carretera central de México a Laredo, ida y vuelta. Resulta que si uno está a un lado de la carretera, los vehículos que van de México a Laredo circulan de izquierda a derecha, de donde México queda a la izquierda y Laredo a la derecha, pero basta con cruzar la carretera para que esos mismos vehículos ahora vayan de derecha a izquierda y la ciudad de México queda a la derecha y la de Laredo a la izquierda. Reyes concluye que la juventud de Tamazunchale se encuentra desorientada, ante la imposibilidad de resolver esas relatividades y se pregunta si acaso no pasará lo mismo en el país y en el mundo, y el lugar de la izquierda y la derecha se intercambian tan sólo con cruzar la calle.

El presidente es menso, aunque por supuesto tiene una gran habilidad política. Se dice que cuando le comentaban al Presidente (éste si lo pongo con mayúscula) Adolfo Ruiz Cortines que una persona era muy inteligente, preguntaba: ¿Para qué? López Obrador no comprende la ciencia, tiene un pobre concepto de ella, no sabe de economía, ayuno de conocimientos básicos, tiene una cultura paupérrima y una visión maniquea de la historia, particularmente de la historia patria. Ha dicho barrabasada y media partiendo de un concepto falso de que los pueblos prehispánicos constituían una unidad cultural y política, su esqueleto histórico es endeble y no tiene idea de épocas y desarrollo de la humanidad. Naturalmente el que no conoce a Dios a cualquier santo se le hinca y como por añadidura se ha rodeado de mediocres, en parte por no aceptar que alguien le supere y en parte porque alguien valioso no soportaría estar a las órdenes de un sátrapa.

AMLO presume ser de izquierda, en el sentido heredado del marxismo trasnochado, pero su gobierno no ha tomado medidas que pudieran identificarlo con ese esquema, un fascismo corriente, un autócrata despiadado, un perverso al que no le importa mantener a un pueblo en la pobreza, esperanzada a una limosna oficial, con tal de mantener el control político sobre esa mayoría dependiente.

En su más puro estilo dictatorial los libros de texto se perpetraron en lo oscurito, con sus intelectuales inorgánicos a sueldo, entregados a manejar los otros datos y las otras ocurrencias del presidente como la visión única del conocimiento con un sentido “unificador en torno a grandes grupos del saber”. Lo más delicado es su visión maniquea y delirante, lo que el presidente imagina es la única realidad posible, el sendero que a él se le antoja es el único camino, y el futuro que a él se le ocurre, el único destino de la nación mexicana. Para rematar se decretó que los procesos de creación de los contenidos y elaboración de los libros de texto gratuito será información reservada por cinco años, resolución incuestionable porque el Consejo del Instituto de Transparencia no está integrado por decisión presidencial. Un paso más hacia la dictadura.

(Casos aislados.- Los hechos criminales graves son a juicio de la autoridad policíaca de Aguascalientes, hechos aislados. No lo pongo en duda, no tengo los elementos para rebatirlo, pero cada vez son más frecuentes y para afirmarlo sí tengo los elementos, a pesar de que, muchas veces las cifras se matizan. En Aguascalientes no se practicaba la tortura, era infrecuente, hasta que yo llegué a la CEDHA, su nombre constitucional, porque las quejas se registraban como malos tratos, a partir de la decisión de registrarlos e investigarlos como tortura, los hechos delictuosos de esa naturaleza aparecieron en las estadísticas.)

