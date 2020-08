Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Pío López Obrador, hermano del Presidente, recibió dinero en efectivo en 2015, envuelto en bolsas y sobres, según dos videos y un audio difundidos por Latinus, sitio del periodista Carlos Loret de Mola.

La persona que le entregó el dinero fue David León, ex Coordinador Nacional de Protección Civil y recientemente nombrado titular de la nueva distribuidora de medicamentos del gobierno federal.

En uno de los videos, que habría sido grabado por el propio David León en 2015, según la versión de Loret, se ve al hermano del Presidente recibiendo, en el dicho del propio León, una bolsa con un millón de pesos para apoyar al “movimiento” (presuntamente Morena) en Chiapas, donde radica y ha hecho actividad política Pío López Obrador.

David León se desempeñaba entonces como asesor en el Gobierno de Manuel Velasco.

En la conversación, León solicita que le transmita el mensaje “al licenciado” de que se le apoya para “el 2018”.

En otro video, grabado en un restaurante, se ve al hermano del Presidente recibiendo un sobre que, según expresa León, contiene 400 mil pesos.

Tras difundirse anoche las imágenes, León reconoció en un tuit la entrega de esos recursos. “De noviembre de 2013 a noviembre de 2018 fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”, justificó.

En otro mensaje, anunció que no asumirá el cargo para el que fue nombrado hasta que se “aclare la situación”.

López Obrador ha dicho que no permitirá la corrupción y que no encubrirá a nadie, aunque se trate de sus hijos mayores, su esposa, sus hermanos o amigos más cercanos.

REFORMA ha documentado otros episodios de Pío López Obrador, como la operación en 2019 para que 21 alcaldes de Chiapas se sumaran a Morena a cambio de fondos y acceso a créditos. Cuando fue cuestionado el Presidente sobre ese asunto en una conferencia matutina, leyó un decálogo que elaboró contra el nepotismo y la corrupción.

¡Participa con tu opinión!