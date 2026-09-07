Y ahora ¿de New Mexico a ‘New America’?

Staff Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar atención en redes sociales luego de compartir una imagen en la que aparece un mapa del estado de Nuevo México con las palabras «New America» sobrepuestas en grandes letras rojas.

La imagen fue retomada por la cuenta oficial de la Casa Blanca, lo que amplió su difusión.

La publicación se produce en un contexto en el que la Administración Trump ha reforzado su discurso de «America First» y ha recurrido con frecuencia a mensajes visuales y publicaciones en redes sociales para promover su agenda política.

Sin embargo, la imagen no representa un cambio oficial del nombre del estado.

Nuevo México continúa siendo el nombre legal del estado y, hasta el momento, no hay indicios de que se haya solicitado una modificación de su denominación.

El mensaje se suma a otras acciones recientes de la Casa Blanca en las que el Gobierno estadounidense ha utilizado mapas, símbolos y cambios de denominación como parte de su comunicación política.

En 2025, por ejemplo, Trump impulsó oficialmente el uso de «Gulf of America» para referirse al Golfo de México en documentos y comunicaciones del Gobierno estadounidense.

La representante de Nuevo México Melanie Stansbury rechazó la idea en X.

«¡Ni de broma! El nombre de nuestro estado lleva generaciones de historia, cultura y familia, y nos pertenece a nosotros. Somos neomexicanos. Punto», subrayó.