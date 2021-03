Antonio Baranda, Claudia Guerrero y Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de la CFE, Manuel Bartlett, señaló que las empresas privadas “elegantes y finas” que más consumen luz no pagan por la red eléctrica, reciben subsidios millonarios y roban casi 76 mil clientes a la Comisión.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que el régimen de autoabasto, al que calificó como fraudulento, permite a grandes empresas ser socias de transnacionales de energía para beneficiarse de los “subsidios”, generando desigualdad, competencia desleal y trato inequitativo.

“Actualmente son 223 centrales eléctricas de autoabasto, con 75 mil 656 socios clientes, socios de pago, (son) socios arrebatados a la CFE (que) eran clientes de la CFE. No pagan la red las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas”.

Según el directivo, el monto total de “subsidios” a grandes empresas por no pagar la red de transmisión asciende a 49 mil 606 millones de pesos en los últimos tres años. En el caso de Oxxo, Walmart y Bimbo, éstos alcanzaron mil 100 millones en 2020.

En la misma conferencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pondrán orden al sector para que las empresas dejen de “robar”.

Pese a las afirmaciones del Presidente y el director de CFE, especialistas aseguran que las empresas no roban clientes a la estatal, pues la regulación les permite escoger la fuente de energía más económica.

“No está generando un perjuicio, más bien están aprovechando los beneficios de esa competencia, si tienes otras opciones como consumidor las vas a explorar y decidir qué te conviene”, dijo Casiopea Ramírez, analista de Fresh Energy Consulting.

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) vigente establece un criterio de despacho económico, es decir, se “surte” la energía de la opción más barata a la más cara.

“No es que estén subsidiados, sino que no le pagan a CFE la cantidad que la estatal determina ‘adecuada’, en todo caso, la empresa que recibe subsidio es CFE”, comentó Paul Sánchez, especialista del sector energético.