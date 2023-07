Si mañana fuera la elección, la confianza del López Obrador no sería la misma que la semana pasada, y se preguntara usted ¿cómo una semana cambió?, pues le digo que por algo que él mismo está provocando.

La sorpresiva insurrección de Xóchilt Gálvez, una figura dicharachera, inteligente, activa, pero que poco había trascendido, de hecho ella busca ser candidata para buscar la jefatura de Gobierno. Pero el presidente se encargó de elevar sus bonos para ponerla como una seria aspirante presidencial. Dos semanas van en que desde la mañanera de una u otra forma se refieren a ella, y en estrategia política eso puede tener dos efectos, o liquida a quien van dirigidas las baterías o le fortalece, como pasó en 2006, cuando Vicente Fox se obsesionó con una figura de segundo nivel (debajo de Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo), como Andrés Manuel López Obrador. Hoy el presidente subió a su ring a Xóchilt, y bien podría ella espetarle un “cállate, chachalaca”, pero es más inteligente que eso y le «reviró”: “usted me entregara la banda presidencial y se la recibiré con una sonrisa”.

Muchos pensamos que al ver las consecuencias de subirla al ring presidencial, López Obrador desistiría de sus ataques, pero esta semana se desarrolló otro round, cuando en la mañanera la acusó de que las empresas de la panista tuvieron ingresos por 1,400 millones de gobiernos del PAN y PRI, ella rápidamente le contestó. Si usted demuestra eso, renuncio, pero si no usted deje la Presidencia; no pasaron ni doce horas cuando Andrés Manuel en su cuenta de twitter puso “Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años”. Tres horas pasaron para que Gálvez contestara por el mismo medio “Presidente Lopez Obrador, anímise a arrobarme, no le pasará nada. Ahora déjeme le explico el perro oso que acaba de cometer: 1. Deja en evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración, 2. Ha violado con esto una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable. 3. Me queda Claro que ni contar sabe, eso explica el porqué de los sobre costos de sus obras. 4. Ha dejado claro que le molestan las empresas formales y que ahora hasta de los negocios entre empresas quiere opinar. Confirma que prefiere las empresas patito de elevadores del IMSS, los contratos de Felipa, los sobres amarillos de sus hermanos y las casas prestadas a su familia. Conmigo se topó con pared.”

Todo lo anterior, le trajo no sólo adeptos, sino un equipo nacional y regionales que la están respaldando, a pesar de Marko Cortés presidente del PAN que tenía como apuesta a un incondicional e institucional Santiago Creel, hoy le movió las fichas, pero al final le sirve a su propósito, Xóchitl es de utilidad, pues los actuales dirigentes de los tres partidos de oposición requieren alguien que puedan usar y desechar.

¿Quién es Xóchitl?

Con origen humilde y producto de la cultura del esfuerzo. Es ingeniera en computación egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fundó la empresa High Tech Services, dedicada al desarrollo de proyectos de alta tecnología dirigidos al diseño de edificios y áreas inteligentes, ahorro de energía, automatización. Hija de madre indígena, la cual asume como raíz.

Esa era hasta que reclamó su derecho de réplica al presidente en la mañanera el pasado 12 de julio, ese día se presentó en Palacio Nacional buscando acceso para poder aclarar los señalamientos que el mandatario federal hizo sobre que la panista estaba proponiendo desaparecer programas sociales.

Termino comentando, ¿si mañana fueran las elecciones Xóchitl tendría posibilidad de ganar la Presidencia? No, pero ya puso intranquilo al presidente.