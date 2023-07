Mayolo López, Claudia Guerrero y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de ataques y descalificaciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la senadora Xóchitl Gálvez será la candidata del Frente Amplio por México en 2024.

En la mañanera, el Mandatario arremetió contra Gálvez, a quien acusó de «no ser pueblo» y consideró que sus aspiraciones son «infladas» de manera artificial.

En un video publicado en sus redes sociales, la política hidalguense exigió respeto al Mandatario al asegurar que solamente respeta a las mujeres que él impone.

«Señor Presidente, usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma la posición. No puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor Presidente, es machista», expresó Gálvez.

«Las únicas mujeres que usted respeta es a las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa».

Durante la mañanera, López Obrador aseguró que Gálvez será la candidata del Frente Amplio por México (FAM) en 2024.

Sostuvo que la decisión fue tomada desde hace 15 días o incluso un mes, luego de diversas consultas realizadas por el empresario Claudio X González con partidos políticos y empresarios.

López Obrador dijo tener informantes o «gargantas profundas» que le hicieron llegar la información sobre la decisión del bloque Opositor, lo que explicaría la declinación de por lo menos seis interesados en la candidatura.

-¿Ella es la elegida? -se le preguntó.

«Sí», respondió.

-¿Cuándo lo decidieron? -se le insistió.

«Hace como 15 días. Me enteré, mis ‘gargantas profundas’. Y fue un proceso de consulta arriba, con los que no dan la cara, pero si actúan, y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia, consulta también con los dueños de los medios, consulta con los intelectuales. Por eso algunos que ya se dieron cuenta están declinando, porque no quieren ser comparsa», respondió.

El tabasqueño acusó que las aspiraciones de Gálvez rumbo a 2024 son promovidas por conservadores.

«¿Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Porque ellos suponen que, si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. Y, además, es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores», indicó.

«Están inflando a la señora Xóchitl, y es el querer engañar. ¿Se acuerdan cómo cuando iniciamos se convirtieron en feministas y luego en pseudoambientalistas? Y ahora ya resulta que están a favor de los pobres y están muy pobres todos».

El Mandatario recordó que la única elección que ha ganado Gálvez fue la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, porque «ahí viven los más ricos».

«Trabajó con Fox, fue directora del instituto indigenista, y al mismo tiempo, porque, pues, tiene convicciones muy definidas en favor del pueblo pobre, la única elección que ha ganado, no sé si otra, la fue de Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, donde viven los más ricos de México, porque ahí están Las Lomas, y son los que ahora la están apoyando», advirtió.

Desde el pasado 26 de junio, López Obrador dijo que él mismo revelaría el nombre de quien resultaría el abanderado de la Oposición para la contienda presidencial de 2024.

Ayer, López Obrador desdeñó el impacto que podría tener la postulación de Xóchitl frente a las «corcholatas» de Morena.

-¿Su anuncio no moverá las preferencias? – se le interrogó.

«No, no, no, este es un ‘destape’ que hicieron desde hace 20 días y el otro proceso va a decidirse, creo, hasta septiembre», afirmó.