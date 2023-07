Los eventos proselitistas que están realizando las corcholatas morenistas en las diferentes entidades del país ha generado inconformidad de los partidos políticos de oposición, pues consideran que son actos anticipados de campaña y no eventos sólo al interior de Morena. Y tienen razón, pues son eventos que realizan en las plazas públicas, teniendo como testigos a todos los ciudadanos que sin pertenecer a Morena presencian las acciones de promoción de los aspirantes morenistas a la candidatura presidencial, y eso es simple y sencillamente una promoción tanto de los aspirantes a la candidatura presidencial como al mismo partido que los convoca.

Lo anterior no es fortuito. Conociendo la mente malévola del presidente que todo lo tiene perfectamente calculado, se entiende que así ha ideado esta estrategia para dar un albazo y promocionar con muchos meses de anticipación a su partido y a los que pelean por la candidatura. Aunque aquí cabe decir que en esta campaña que están haciendo las corcholatas a lo largo y ancho del país, el presidente sólo les está dando atole con el dedo a cinco de los seis aspirantes, pues desde hace mucho tiempo se percibe perfectamente con quién están las simpatías del presidente, pero para dar la idea de un partido con alto sentido de la democracia interna López Obrador ideó una competencia –que es más bien una marrullería– entre las corcholatas para que luego de una campaña por todo el país realizar una elección interna partidista y así sacar a quien será el “Coordinador de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación”. Un puesto que en realidad es sólo para taparle el ojo al macho, pues en realidad el que gane será el candidato morenista a la presidencia de la República. Y que por lo tanto les llevará mucho tiempo de ventaja de promoción a los candidatos de los otros partidos.

Estos malabares partidistas, cuyo espíritu principal es, como se menciona líneas arriba, adelantarse a los tiempos que marca la ley para la promoción de los aspirantes a las candidaturas, en este caso la presidencial, ha generado descontento entre los partidos opositores. Y precisamente lo anterior fue motivo de queja ante el INE de parte de Movimiento Ciudadano en contra de los actos que llamaron “adelantados de campaña” de Morena y sus corcholatas. Esto fue sometido al Instituto Nacional Electoral y finalmente se falló que el instituto les autoriza a seguir con sus actos de proselitismo por toda la República. La consejera Martha Zavala que había dicho que esto era ilegítimo, perdió la votación en el consejo general del INE y por lo tanto no van a hacer absolutamente nada contra la promoción abierta de las corcholatas. Con lo anterior se puede pensar que el INE ya cayó en las redes del poder de palacio. Aunque también cabe la posibilidad de que sólo se haya tratado de la votación de una comisión de quejas. Así mismo esto tendrá que ser definido por el tribunal electoral, el cual tendrá la última palabra. Lo que sí se ha visto en el INE, con los nuevos consejeros, es una actitud demasiado cautelosa, discreta. Como queriendo dejar atrás el periodo de enfrentamiento del INE de Lorenzo Córdoba con el gobierno. Aunque hay que decir que la cautela excesiva es mala consejera, porque si están calculando cómo va a reaccionar el gobierno, se pueden equivocar. El INE simplemente tiene que trazar una serie de reglas. En este momento hay una gran confusión sobre si esto es ilegal o no. Ahora habrá que ver cómo es el proceso del Frente Amplio por México, que, aunque es de otra naturaleza, pero que si no hay claridad sobre cómo deben actuar entonces cada quien empezará a hacer lo que quiera. El INE deberá dejar la cautela y ya no actuar con un perfil tan bajo.

Y en el mismo tenor sobre los aspirantes a la candidatura presidencial, pero ahora con los integrantes de la coalición electoral “Va por México”, quien no podría haber tenido tanta suerte es Xóchitl Gálvez, quien gracias en buena medida al presidente López Obrador, acaba de dar un salto muy significativo en popularidad partidista. Todo nace cuando el presidente no le permitió acudir al salón de la tesorería, en palacio nacional a ejercer su derecho de réplica, luego de que días antes el presidente se había referido a ella en términos que no eran ciertos sobre algunas declaraciones de Xóchitl. La mujer que no es nada dejada obtuvo una orden judicial que obligaba al presidente a permitirle su derecho de réplica en una de las conferencias de prensa denominadas mañaneras. Pues con todo y esa orden de un juez, le fue negado el acceso al salón y en consecuencia no hubo tal réplica. ¡Y ahí fue el arranque con fuerza de la figura de Gálvez en el proceso de selección de “Va por México”! La población observó el menosprecio del presidente hacia esta mujer que ha ido forjando una carrera política a base de trabajo, esfuerzo y sobre todo venciendo barreras en un país machista. Eso hizo que su suerte empezara a cambiar con una fuerza inusitada. Las diferentes clases sociales se solidarizaron con Xóchitl y a partir de ahí su carrera por la candidatura al interior de la coalición ha ido cuesta arriba. Cada día gana más y más adeptos y simpatizantes. En una semana logró colocarse a la cabeza de los aspirantes de los tres partidos de la alianza y lo que es más interesante: penetrando en el gusto y el ánimo de gran parte de la población, principalmente en aquella que no comulga con Morena y que no tenía la opción de ir con otro candidato, uno que no fuera de Morena. Mas apareció, como le comento, Xóchitl Gálvez entronizada sin querer por el presidente y ahora se está dando un fenómeno inusitado que se prevé irá creciendo más y más en el ánimo de la ciudadanía. Y mientras más la sobaje el presidente, más simpatías le acarrea de la población. López Obrador con su actitud la puede hacer presidenta.

Por último, hay que comentar que el PRI está en los estertores de la muerte política. Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nubia Mayorga, le acaban de hacer un gran boquete al otrora poderoso partido hegemónico. Junto con ellos se fueron más de trescientos priistas del Estado de Hidalgo. El enterrador del ex partido aplanadora es Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, quien loco de ambición prolongó su periodo como presidente del PRI. Ahí fue su acabose. El canibalismo al interior ha sido tremendo. Lastimosamente así está acabando uno de los partidos que en su época de gloria fue de los más poderosos del mundo. Por lo anterior no es difícil suponer que el PRI, más que beneficiar a los panistas con la alianza, los va a diezmar enormidades y les va a hacer perder aparte de posiciones, militantes. El PRI para el PAN es simple y sencillamente un lastre muy pesado.