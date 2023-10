Antes que nada, permítame enviar una felicitación a todos los que hacen posible darle vida día a día al mejor diario de Aguascalientes, EL HERALDO en este su aniversario número 69. Y agradeciendo el que me permitan ser partícipe con mi colaboración semanal en este periódico de tanta historia, por el que han pasado directivos, periodistas, colaboradores, así como su plantilla de trabajadores, que han dejado lo mejor de sí en aras de ser el medio de comunicación escrita más importante de Aguascalientes. ¡Felicidades!

Claudia Sheinbaum podrá recibir muchas críticas en su persona, pero tiene detrás el apoyo indudable de palacio. Creo que es válida esa preocupación de quienes piensan que Xóchitl Gálvez podría ser una buena presidente del país y quienes creen como yo creo que una competencia fuerte por la presidencia es buena para el país, al margen de quién gane, cuando no hay competencia la gente no se esfuerza, hay hegemonía y eso afecta a la democracia. El mejor interés de la población es que haya una competencia reñida, pero actualmente estamos viendo que después de una campaña interna, para ser elegida coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez lleva casi cinco semanas con el cargo de coordinadora y no se le ve. Es decir, tiene mucha actividad en Tik Tok, en Instagram y en Face, etc. Es divertida, se queda a dormir con personas que la invitan cuando va de viaje al interior de la República. Ha tenido eventos masivos, pero no se ve rumbo, no se ve estrategia, no se ve equipo, no se ve un equipo profesional; a lo anterior hay que sumarle que su coordinador de campaña Santiago Creel y no se le ha visto en muchas semanas. No se ve que haya un vocero. No se ve a dónde va la campaña. Se ve una candidata muy buena, una candidata con muchos reflejos, muy atractiva, fresca, con enormes atributos personales. Pero no se ve el empaque profesional de una campaña política a la presidencia de la República de un país como México.

Del lado de Claudia Sheinbaum se ve a una persona sin cualidades individuales, aburrida, plana pero se ve muy profesional el andamiaje que la rodea: eventos masivos, una buena comunicación en redes sociales, en medios de comunicación, etc. Si usted la oye hablar a ella en un evento, se aburre, es muy mala, repite lo que dice López Obrador. Pero la imagen que proyecta es el de una presidenta en camino de tomar el cargo y ese sentido de la inevitabilidad ha generado la sensación de que ya todo se resolvió. Y ese es el gran problema de Xóchitl Gálvez, que faltan ocho meses para la campaña y luego de un gran entusiasmo del proceso del Frente Amplio por México, algunas encuestas la empezaron a colocar como alguien que podría competir, pero de repente todo se desinfló y no sabemos exactamente que está pasando, quién coordina, quién manda, ¿qué hay? Y eso claramente puede ser explicable, porque Claudia Sheinbaum lleva tres años en campaña con el aparato del gobierno de la CDMX. Xóchitl Gálvez era senadora y lleva apenas tres meses en esta contienda. Es entendible. Pero si pronto no nos avisan quién es el equipo, a donde va, como se organiza, creemos que el momento de Xóchitl Gálvez se puede desmoronar. Y el impacto estaría quedando por debajo de lo esperado. Porque más allá de las leperadas, y más allá del ingenio indudable de Xóchitl Gálvez, más allá de esos destellos luminosos, no le está entrando para abordar los temas verdaderamente preocupantes en donde la gente quisiera si no escuchar todavía propuestas, porque la ley no lo permite, cuando menos escuchar que ella está poniendo atención y en su momento dirá cómo entrarles a los diferentes temas, como la inseguridad, de la salud, de la educación y al tema económico.

Simple y llanamente Xóchitl Gálvez no luce presidenciable todavía y Claudia Sheinbaum sí luce presidenciable, luce arropada, sí luce en camino de ser la presidenta del país. Xóchitl luce simpática, agradable, improvisada, fresca, pero no luce presidencial. Y esa distinción entre verse presidencial, profesional, lista para el cargo, a pesar de que sea aburrida y plana, como lo es Claudia Sheinbaum hace una diferencia importante y creemos que eso es lo que los electores, eventualmente no ahora pues falta mucho tiempo, deberán evaluar, Por lo tanto, creemos que es un tema de falta de planeación, que es entendible porque apenas empezó hace tres o cuatro mesesy Sheinbaum empezó hace tres o cuatro años con un equipo y una infraestructura enorme. Eso es entendible. Pero ese rezago en tiempo tiene que compensarse muy rápido y ese debe ser el tema que está como desafío muy pronto. Y el segundo es el tema de que el Frente Amplio por México, que fue exitoso en amarrar una candidatura de Xóchitl Gálvez a nivel federal sin pleito eso se deberá de reproducir a nivel de las gubernaturas, senadurías y diputaciones y ese es un desafío que estamos por ver. Así es que deseamos que haya competencia porque la competencia mejora la democracia y Xóchitl nos parece una mujer con enormes cualidades, enormes talentos, una emprendedora en el sentido amplio de la palabra, con un enorme sentido común, pero el arropamiento es lo que necesita para lucir presidencial y como una persona que puede tomar las riendas de este país.