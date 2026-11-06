La historia: Tras el secuestro de su hermano pequeño por una bandada de cuervos, Prue, de doce años, se embarca en una peligrosa misión de rescate en el “Bosque Impenetrable”, un lugar encantado oculto en las afueras de Portland, Oregón. Junto a su torpe compañero de clase, Curtis, se adentra en un mundo de animales antropomorfos parlantes, magia y poderes ancestrales. Cuando ambos se ven envueltos en un conflicto que amenaza el equilibrio del bosque, Prue descubre una fuerza interior que desconocía. Si quiere salvar a su hermano y cambiar el destino del Bosque, deberá arriesgarlo todo.

La animación cuadro x cuadro o stop-motion posee una singular capacidad para dotar de realismo a lo fantástico. Cada criatura, paisaje y movimiento sugiere la meticulosidad de algo creado a mano. “Wildwood: El Bosque Salvaje”, el más reciente largometraje de los estudios LAIKA, no es una excepción. De hecho, eleva la calidad narrativa y plástica tanto del formato como de su acervo para procrear su obra maestra junto con “Coraline y La Puerta Secreta”. Dirigida por Travis Knight, la cinta fusiona lo peculiar y lo magnífico a partes iguales, demostrando de forma extraordinaria y un brío excepcional las posibilidades de la animación tradicional allende algoritmos e IA.

La película narra la historia de Prue McKeel, cuya vida hogareña con padres neohippies da un vuelco cuando su hermanito es raptado por una bandada de cuervos y llevado a un bosque encantado en las afueras de Portland, Oregón. Decidida a traerlo de vuelta a casa, Prue se adentra en la naturaleza salvaje y prohibida junto a su compañero de clase, Curtis. Lo que les espera es un mundo regido por reglas desconocidas, habitado por animales parlantes y fuerzas peligrosas cuyas ambiciones amenazan el frágil equilibrio del bosque. A medida que avanza su viaje, la misión de rescate de Prue se convierte en un enfrentamiento con las complejidades del duelo, el coraje y las responsabilidades propias de la madurez.

En una época en la que la animación se asocia con las infinitas posibilidades de los efectos especiales digitales, el filme es un poderoso recordatorio de la magia inacabable en el arte hecho a mano. Cada entorno posee una presencia tangible, y cada criatura parece haber cobrado vida con esmero. El bosque rebosa de detalles, creando un ambiente que parece extenderse mucho más allá de los límites del encuadre. La película posee una extraordinaria sensación de textura, desde los más mínimos movimientos de sus personajes hasta la complejidad de sus escenarios.

Se trata de un logro considerable para un estudio cuyos trabajos anteriores, como la mencionada “Coraline” o “Kubo y la Búsqueda Samurái”, ya han demostrado con un dominio excepcional de la técnica. Sin embargo, “Wildwood” resulta particularmente ambiciosa en su escala, tanto dramática como visual. En lugar de basarse únicamente en los entornos íntimos y cuidadosamente delimitados que hacen que la animación stop-motion sea tan efectiva, Knight y sus animadores abre un mundo de fantasía completo con elementos narrativos serios y profundos como el abandono, el abuso de poder, la trasgresión del estatus quo, la mayoría de edad y la muerte, todo representado con maravillosos personajes donde ni siquiera la posible antagonista, una mujer de nombre Alexandra que lleva el pesado dolor de la muerte de un hijo en su corazón, puede considerarse como tal si evaluamos su motivación y andamiaje psicológico. Asimismo, Prue es el balance correcto entre el pragmatismo propio de una jovencita que aspira crecer y la inocencia de alguien de su edad, además de poseer el secreto que marcará la diferencia en los estratos de poder mágicos en ése encantado lugar.

Las secuencias de persecución de la película se encuentran entre sus mejores momentos. La persecución de Prue y el General es particularmente impresionante. Mientras el General se abre paso a través del bosque, la sensación de velocidad está tan convincentemente lograda que se vuelve visceral y de contagiosa vertiginosidad. Es una prueba de la precisión de la animación que la secuencia se sienta menos como presenciar una persecución y más como estar inmerso en ella. Este mismo dominio de la escala y el movimiento se traslada a la escena de batalla culminante, de casi treinta minutos de duración, donde la coreografía transforma el bosque en una extensa arena de conflicto. La escena es visualmente espectacular y mantiene su sensación de peligro, con la gran cantidad de elementos en movimiento que contribuyen a una emocionante sensación de imprevisibilidad.

“Wildwood” abraza de principio a fin los aspectos más oscuros de los cuentos de hadas tradicionales. No se trata de una aventura edulcorada donde el riesgo existe simplemente para servir de obstáculo manipulador en el camino hacia un final feliz. La violencia puede ser inesperada, repentina e inquietante, mientras que los elementos fantásticos de la película se ven contrarrestados por una sensación de peligro real. Su excentricidad se corresponde con una severidad inesperada, lo que le confiere a la historia una bienvenida resistencia a las convenciones de la animación destinada a un público masivo.

Con más de dos horas de duración, se trata de una obra ambiciosa –de hecho, se trata del largometraje animado en stop-motion más extenso jamás creado- y hay momentos en que la acumulación de personajes y conflictos pareciera eclipsar la misión original de Prue, pero todo logra acrisolarse gracias a la astucia del guionista Chris Butler, quien logra traspolar los detalles más brillantes del texto original escrito por Colin Meloy (líder de la banda de rock The Decembrists cuya música juega un rol importante en la diégesis de la cinta) e ilustrado por Carson Ellis. Se trata de un testimonio a la paciencia, el trabajo y la convicción artística necesarios para crear algo tan decididamente artesanal. En un panorama cinematográfico cada vez más dominado por la eficiencia tecnológica, resulta conmovedor ver una película en la que cada fotograma lleva la impronta del ingenio humano. “Wildwood: El Bosque Salvaje” es, simplemente, una de las mejores películas del año.

Correo: corte-yqueda@hotmail.com