Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Como en este país no sólo no se castiga el plagio sino que se estimula y se premia, me tomo la pequeña libertad de plagiar el título de esta columneja, por supuesto el avezado lector sabrá luego que hace referencia a Virginia Wolf, una mujer con un temperamento y un carácter capaz de infundir temor al más machito que se le pusiera por enfrente. Xóchitl Gálvez se le plantó al presidente y le reclamó con todas sus letras: es un misógino, mentiroso, calumniador, sólo le faltó decirle aburrido, viejo, feo y menso. Es muy pronto para decir que el presidente se encontró con la horma de su zapato pero sí se puede decir, que nadie, se le había puesto de tú a tú. La ministra Piña en un gesto de dignidad contestó la majadería que el presidente le hizo al entrar al Teatro de Querétaro, quedándose sentada en el acto oficial, excepto en los honores patrios. Santiago Creel siendo presidente del Congreso aguantó que una ayudante militar por órdenes de la no primera ni dama, le jalara del saco y lo retirará del presídium. Ricardo Rocha y Jorge Ramos, en su estilo lo cuestionaron, pero ponérsele a las patadas, reclamarle y señalarle su machismo, misoginia, falta de respeto a las personas y a la ley, nadie en un foro nacional que le brindaron los medios lo había hecho.

El desquiciado de Palacio está acostumbrado a que todos los que se acerquen a él doblen la cerviz y los que no lo hacen, pues sencillamente no se les permite acercarse. Palacio Nacional, la humilde morada del austero jefe del Ejecutivo es un castillo inexpugnable cuando se presenta alguna protesta que eventualmente pudiera cuestionar al presidente, dobles y triples muros de acero evitan que el pueblo sabio pueda ocasionar alguna incomodidad al gobernante, porque ¿saben? No puede “exponer la investidura presidencial”. Háganme favor, el burro hablando de orejas, cuando ha hecho el ridículo en el plano internacional, cuando en el plano nacional nadie le respeta: sus cercanos le obedecen, sus seguidores le veneran, sus críticos se burlan y los aspiracionistas sorprendidos contamos los días que faltan para el término de su mandato, y no pocos pensamos “Dios oiga a Francisco Céspedes”.

Xóchitl Gálvez de repente, en buena medida gracias al desquiciado que se negó a acatar la orden del juez que señaló el derecho de la Senadora para ejercer su réplica en la Mañanera frente al presidente, fue proyectada nacionalmente en los medios informativos. Llegó en su bicicleta a Palacio Nacional, con su amparo en mano dispuesta a replicarle al presidente. AMLO es diablo donde no hay cruces, no se le da el debate, no se le da la argumentación mucho menos el humorismo o la ironía, se le da el descontón, la descalificación, la injuria, la difamación, el chistorete y siempre rodeado y protegido por su claque de aduladores serviles. No le permitió la entrada a palacio. Nuevo error del presidente, si ya la calumnia era grave, impedirle el paso fue la aceptación de su culpa.

De un momento a otro la publicidad nacional que eso le dio, convirtió a la senadora en un “trend topic”, así dicen cuando alcanza el más alto nivel de comentarios en los medios y en las redes sociales. De alguna manera la senadora encarnó a todas las mujeres acosadas, perseguidas, ninguneadas, a todas las que trataron de llegar a Palacio y las vallas se lo impidieron. Encarnó también a la clase media, a los aspiracionistas, objeto de burlas y descalificaciones del presidente, que como política de estado ha sido mantener la pobreza para mantener la dependencia del gobierno, encarnó a los indígenas, que bien conoce y que siguen marginados y utilizados como objeto folklórico para adornar las expresiones populistas del Tlatoani, encarnó también a los enfermos sin medicinas, a las madres sin guarderías, a los miles de familiares de muertos y desaparecidos sin respuesta de la autoridad y, desde luego a los miles de manifestantes despreciados por el presidente en su reclamo de respeto a la autoridad electoral y a la Suprema Corte de Justicia, finalmente los padres de los niños con cáncer encontraron a alguien que le habla de tu al presidente, que le reclama, que le increpa, sin temor y con razón.

En cinco días Xóchitl Gálvez se ha convertido en la más nombrada de los políticos de la oposición y de ser una aspirante a eventualmente competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se transformó en una fuerte opción a ser candidata a la presidencia de la república. La corcholata favorita la mimética Shiquitibaum se ve de risa, disfrazándose de pueblo, imitando a AMLO, pretendiendo ser lo que nunca ha sido: adalid de las causas populares, y se ve pequeñita frente a la solidez de la senadora que habla sin tapujos, que maldice, que se encabrona, que llama a las cosas por su nombre. Naturalmente tiene atemorizado al presidente que, de repente, como resultado de sus jueguitos de poder destapó la caja de Pandora y de allí al final surgió la esperanza, que tiene un nombre. AMLO se ve desconcertado sus juegos, sus ataques, sus insultos, sus gracejadas tienen el efecto contrario y no tiene que ir a su rancho por la respuesta. De inmediato la tiene y en sus terrenos.

Es demasiado pronto para aventurarse y jugar al profeta. El camino es largo y que en cinco días se haya desatado un fenómeno que tiene por epicentro a la senadora Xóchitl Gálvez, solo muestra la necesidad que tenemos gran parte de los mexicanos de encontrar una alternativa para romper con el gobierno despótico, demagógico y autócrata de Andrés López Obrador. La especialidad del presidente es enredar las cosas, como buen pejelagarto aprovecha el río revuelto para su provecho.

Los partidos políticos están desprestigiados, los políticos están devaluados, el servicio público corrompido, el gobierno de la república nos ha llevado a ser un estado fallido. La posibilidad de una candidatura de alguien que verdaderamente tenga espíritu de servicio, vocación democrática, visión republicana, reivindicadora de las mujeres y de los indígenas, origen popular y arraigo en la idiosincrasia nacional, es una bocanada de aire puro en el nauseabundo gobierno de la 4T.

