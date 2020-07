Staff Agencia Reforma

CDMX.- La secuela de Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn podría ya no realizarse debido a que el largometraje fue un fracaso en taquilla, reportó Daily Mail.

El portal en línea Gian Freaking Robot reportó que la siguiente parte de la película fue presuntamente enlatada, y que la productora ya no está interesada en el proyecto.

“Warner Bros. ya no cree en el concepto ni en el equipo creativo detrás de la película”, dijo una fuente al medio.

La empresa aún no ha hecho alguna declaración oficial al respecto hasta el momento.

Aves de Presa… es considerada como el mayor fracaso en apertura de cualquier película de superhéroes de DC Comics, ya que recaudó únicamente 201.9 millones de dólares a nivel mundial.

La cinta que anteriormente cargaba con el título de la peor de DC era Linterna Verde, que recaudó 219.9 millones de dólares en 2011 y fue destrozada por la crítica.

Margot Robbie volverá a encarnar una vez más a Harley Quinn en el filme Suicide Squad del director James Gunn, que se ha dicho que será un filme independiente a la película homónima que le antecede, estrenada en 2016.

La escritora de Aves de Presa… fue contratada por Disney recientemente para trabajar el guion de un nuevo filme de la franquicia Piratas del Caribe que estará separado de los demás proyectos existentes, y que de hecho será protagonizado por Robbie.