Frida Andrade Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Industria Nacional de Autopartes (INA) aseveró que la propuesta de Estados Unidos de otorgar incentivos fiscales a consumidores que adquieran vehículos eléctricos producidos en ese país es violatoria al T-MEC, por lo que se manifestó su apoyo a la Secretaría de Economía (SE) para llevar a cabo la defensa del sector nacional.

«En México (nos estaríamos apoyando) en el artículo 31 del propio tratado que es solución de controversias. Este artículo nos da a las partes la posibilidad de poder tratar todos estos temas, que es esta iniciativa violatoria del propio T-MEC», explicó Alberto Bustamante, presidente interino de la INA.

Aseguró que en general, la Build Back Better Act, un paquete de reformas impulsado por la administración del Presidente Joe Biden y en la que se incluye la propuesta sobre los autos eléctricos, es violatoria del pacto comercial, pues es discriminatoria con México y Canadá.

La propuesta prevé la entrega de crédito fiscal que puede llegar hasta los 12 mil 500 dólares para vehículos eléctricos ensamblados en Estados Unidos y que cumplan con criterios de contenido doméstico mínimo, pues el fin es impulsar las ventas de los vehículos eléctricos hechos en ese país.

De aprobarse esta iniciativa, expuso Bustamante, las exportaciones mexicanas de autopartes que se realizan hacia ese país se verían afectadas.

No obstante, agregó, el daño sería a largo plazo y no tanto en su entrada en vigor que es en 2027, pues hasta ahora es poco lo que se envía desde México a EU para ese tipo de unidades.

Actualmente, el país exporta a Estados Unidos casi 70 mil millones de dólares en autopartes al año, de los cuales el 3 por ciento está destinado para los vehículos eléctricos, detalló el líder de la INA.

Agregó que la propuesta no sólo traería implicaciones a México, sino al resto de los países que también son proveedores de autopartes para Estados Unidos.

La SE ha manifestado su preocupación sobre la propuesta, que sería discutida en el Senado de Estados Unidos el 13 de diciembre, y ha expresado que recurrirá a los instrumentos legales a su disposición para hacer valer los derechos del País.

La titular de Economía, Tatiana Clouthier, calificó el jueves a la propuesta como «discriminatoria», por lo que México podría responder con represalias comerciales e incluso aplicar aranceles.

Además, la funcionaría también consideró que dicho incentivo fiscal vulnera al T-MEC.

La Oficina de Representante Comercial (USTR) indicó ayer que Estados Unidos está comprometido con la legislación que fortalece a la industria de vehículos eléctricos a pesar de la propuesta.

