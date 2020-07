Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Hombres armados abordaron el buque Isla Monserrat de la empresa TMM División Marítima para robar las pertenencias de la tripulación, reportaron autoridades del puerto de Dos Bocas, Tabasco.

“Capitán, tuvimos abordaje de personal armado, al parecer venían en lanchas ribereñas, tuvimos abordaje, amenazaron a la tripulación, estaban armados, tiraron balazos en la embarcación y despojaron a la tripulación de sus pertenencias”, se escuchó en los llamados de auxilio de la tripulación del buque a las autoridades navales.

La tripulación, según el reporte, recibió golpes menores por parte de los “piratas”.

-¿Una vez que se bajaron de la embarcación hacia donde se dirigieron?- preguntó un mando naval en la radio en un audio al que REFORMA tuvo acceso.

-No lo vimos capitán, habla el primer oficial de cubierta de guardia, junto con el capitán del barco estábamos en la cabina tirados con las manos en la nuca, se nos comentó no levantarnos, hasta que salimos, ya no vimos nada- respondió el afectado.

El buque abastecedor Isla Monserrat se encontraba cerca de monoboyas en reposo, a 10 millas de Dos Bocas, cerca de la Plataforma West Defender.

La Secretaría de Marina-Armada de México informó a finales de junio que por más de un mes no se habían reportado robos a barcos comerciales en la Sonda de Campeche.

En un comunicado, indicó que ese balance fue resultado de la Operación del Refuerzo Sonda, que implicó la movilización de 197 elementos de Infantería y 315 de tripulación de embarcaciones operativas, así como 15 buques y patrullas, 24 embarcaciones menores y cinco aeronaves.

Una semana antes, el Gobierno de Estados Unidos alertó al de México sobre ataques y robos de grupos criminales armados contra buques comerciales, plataformas petroleras y buques de suministro en altamar y en la Bahía de Campeche.