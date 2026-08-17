CDMX.- Los Jonas Brothers anunciaron una nueva gira por Estados Unidos y Canadá, que recorrerá 45 ciudades como continuación de Burning Up Tour All Over Again. El itinerario comenzará el 25 de septiembre en Boston y finalizará el 21 de diciembre en Newark, Nueva Jersey, con paradas en Toronto, Miami, Los Ángeles, Seattle y Denver. La serie de conciertos contará con invitados como Magnus Ferrell, Franklin Jonas y All Time Low. La ampliación responde al éxito de sus presentaciones en el Madison Square Garden. Kevin, Joe y Nick fueron reconocidos el domingo como Leyendas de Disney durante la convención anual D23.