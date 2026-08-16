Vuelven los Beatles a Abbey Road en rodaje de biofilmes

Mario Abner Colina Agencia Reforma

CDMX.- Los actores que interpretan a los Beatles en las películas biográficas dirigidas por Sam Mendes recrearon el famoso momento en Abbey Road.

Paul McCartney (Paul Mescal), George Harrison (Joseph Quinn), Ringo Starr (Barry Keoghan) y John Lennon (Harris Dickinson) volvieron a Abbey Road.

Recientemente, el director Sam Mendes recreó, con los actores de la tetralogía fílmica sobre The Beatles, la famosa fotografía de la portada del álbum Abbey Road (1969), en la que los músicos cruzan la calle homónima frente a los míticos estudios de grabación.

De acuerdo con Deadline, la zona tuvo que llenarse de vehículos de época para lograr la ambientación.

El proyecto fílmico de Mendes consiste en cuatro películas, todas con estreno en cines previsto para 2028.

Cada largometraje estará contado desde el punto de vista de uno de los integrantes del “Cuarteto de Liverpool”.