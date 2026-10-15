Un nuevo sistema de transporte público individual mediante bicicletas, enfocado en un corredor continuo que conectará la zona de Tres Centurias con la Isla San Marcos, se proyecta para este mismo año bajo un esquema de concesión. Al mismo tiempo, se encuentra lista la resolución para otorgar 115 nuevas concesiones de taxi orientadas a la atención de personas con discapacidad, informó la Agencia de Movilidad del Estado.

Respecto al plan de movilidad sustentable, Ricardo Serrano Rangel, director de la Agencia, dio a conocer que se evalúa un modelo operativo para la adquisición de un primer paquete de 200 bicicletas públicas. La propuesta contempla que la administración estatal aporte una parte de los costos de traslado y mantenimiento mediante una aportación o subsidio, mientras que un particular asuma la adquisición de las unidades y la gestión del servicio.

El trazado abarcará desde el complejo Tres Centurias y enlazará con la ciclovía de Jacarandas —proveniente del oriente—, la zona ferial de Expoplaza y el nuevo andador peatonal y ciclista que concluye en la Isla San Marcos. El costo estimado de cada unidad ronda los 11 mil pesos, monto que contempla el equipamiento tecnológico para el cobro, el rastreo por GPS, la cobertura de seguro y el mantenimiento.

Aunque en una primera etapa el circuito atenderá necesidades turísticas y laborales en la zona centro y áreas aledañas, no se descarta su posterior expansión hacia el norte o el sur de la mancha urbana, sujeta a una evaluación de seguridad vial.

En materia de transporte público individual, en su modalidad de taxi, la dependencia confirmó la conclusión del proceso administrativo para la expedición de las 115 concesiones comprometidas por el Ejecutivo Estatal, las cuales están destinadas a choferes y unidades acondicionadas para brindar servicio a personas con discapacidad. La entrega formal de los títulos está pendiente del evento oficial que programe la Jefatura del Gobierno del Estado.