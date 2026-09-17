La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología reestimó la proyección de generación de nuevos empleos para el presente año en Aguascalientes y la situó entre 5 mil y 6 mil plazas hacia el mes de diciembre, lo que representa aproximadamente el 50% de la meta original de 10 mil empleos prevista para la entidad.

El titular de la dependencia, Esaú Garza de Vega, explicó que este ajuste responde a las condiciones económicas globales y nacionales, así como al cierre del ciclo operativo en la planta automotriz Compas y entre sus proveedores, hecho que redujo los puestos laborales previamente contabilizados.

No obstante, indicó que las cifras reportadas el mes pasado reflejan el inicio de una tendencia de recuperación, asociada a la conclusión de obras de instalación de maquinaria y construcción en nuevos proyectos de inversión.

Garza de Vega señaló que, a pesar de que los números actuales se encuentran por debajo de los registrados el año pasado, Aguascalientes mantiene saldos positivos en la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) y se ubica entre las 15 entidades federativas con mayor crecimiento en este indicador, según datos de la Secretaría de Economía.

Respecto a los factores externos, el funcionario expuso que la incertidumbre generada por cambios en las reglas del comercio con Estados Unidos y por eventos geopolíticos provocó que algunas empresas pausaran sus planes o solicitaran concretar sus anuncios con un perfil mediático reservado.

Finalmente, detalló que, para compensar este escenario, se impulsan proyectos de inversión, como la ampliación de la empresa Flex, que contempla hasta 6 mil plazas a largo plazo en el sector eléctrico-electrónico; la llegada de infraestructura de fibra óptica para centros de datos, y giras comerciales para diversificar las exportaciones hacia Canadá y Europa.