Más de 12 mil personas han logrado superar el rezago educativo en Aguascalientes durante el presente año, al concluir sus estudios de primaria o secundaria, o aprender a leer, como resultado de los programas impulsados por el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes (INEPJA), informó su director general, Alejandro Monreal Dávila.

El funcionario destacó que estos resultados representan uno de los principales logros de la institución, al brindar oportunidades educativas a personas que, por distintas circunstancias, no pudieron completar su formación académica a la edad correspondiente.

Explicó que concluir algún nivel educativo no solo representa un avance personal para quienes participan en estos programas, sino que también contribuye al desarrollo económico de la entidad, al favorecer la formación de mano de obra calificada, fortalecer las condiciones para la llegada de inversiones y ampliar las posibilidades de acceso al empleo.

Señaló que el propósito del INEPJA es ofrecer alternativas para que jóvenes y adultos puedan retomar sus estudios y adquirir los conocimientos y certificados correspondientes a la educación básica, independientemente de su edad o del tiempo que hayan permanecido fuera de las aulas.

En este contexto, destacó el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez para ampliar la cobertura de los servicios educativos del instituto, particularmente mediante el incremento de las plazas comunitarias, que pasaron de 32 a 60 en diferentes puntos del estado.

Indicó que las personas interesadas en iniciar o concluir sus estudios pueden consultar las redes sociales oficiales del INEPJA o comunicarse al teléfono 449 576 3006, donde recibirán orientación para identificar la plaza comunitaria más cercana a su domicilio.