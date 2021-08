Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de 17 meses de confinamiento por la pandemia de Covid-19, este lunes millones de estudiantes están convocados al regreso a clases de manera presencial para el arranque del ciclo escolar 2021-2022.

Tras el más largo aislamiento de estudiantes en la historia del País, se prevé que este día millones regresen bajo protocolos sanitarios.

No obstante, las previsiones de asistencia de sindicatos, autoridades, asociaciones de colegios y especialistas son distintas.

De acuerdo la Secretaría de Educación Pública (SEP) se espera que este ciclo, al menos 35.5 millones de alumnos continúen sus estudios en 261 mil 101 escuelas de las 32 entidades federativas en los distintos niveles.

El grueso del alumnado se concentra en el nivel de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria), con cerca de 25 millones de alumnos, que representan el 70 por ciento.

Asimismo, frente a grupos, ya sea en los planteles escolares o vía remota, 2 millones 62 mil 543 docentes retomarán cursos con sus alumnos.

La titular de la SEP, Delfina Gómez, estimó que alrededor del 90 por ciento de las escuelas públicas de educación básica abrirán este lunes para dar paso a las clases presenciales. No obstante agrupaciones como la CNTE prevén que un 81.7 por ciento de los padres de familia no envíe a sus hijos a la escuela.

Estimaciones de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), junto con especialistas de la Universidad Iberoamericana, arrojan que 35 por ciento del alumnado regresará de forma híbrida (presencial y a distancia), otra tercera parte a distancia y otra más mixta, pero sólo 10 por ciento lo haría de forma presencial.

La organización Mexicanos Primero documentó que una de cada cuatro escuelas públicas, es decir el 25 por ciento, está en desventaja para el regreso a clases presenciales debido a sus características, vulnerabilidades o el entorno epidemiológico que enfrentan.

El mapa interactivo “Índice de Regreso”, comprende 140 mil 392 primarias y secundarias públicas de las 200 mil que hay en México. De éstas, 34 mil 491 (casi el 25 por ciento de las escuelas consideradas), requiere acción inmediata para estar en condiciones de volver a actividades presenciales.