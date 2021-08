Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Mientras el Gobierno federal impulsa y apresura el regreso a clases para el 30 de agosto, 20 por ciento de las escuelas de educación básica no cuenta con agua, indispensable para evitar contagios por Covid-19.

“Ya sabemos que el estado es deplorable en alrededor de 1 de cada 5 escuelas en donde no cuentan con acceso a agua en educación básica, y preocupa mucho”, señaló Carlos González Seemann, investigador de Mexicanos Primero,.

Con base en datos oficiales recordó que en México se registraron 230 mil 424 escuelas para este nivel educativo en el ciclo escolar 2019-2020, y la quinta parte, cerca de 41 mil escuelas, no tiene acceso al lavado de manos y agua potable.

En Tlalnepantla, María José, madre de una alumna de la Secundaria 249 “Constitución de 1917”, en la Colonia Constitución de 1917, reclamó que las autoridades no apoyaron al plantel –que carece de agua– para la sanitización o con productos de higiene para las clases presenciales.

“Creo que mandaron solo una botellita de gel y dos cloros. Quieren que todo lo paguemos nosotros y pues no se ponen a pensar que muchos perdieron sus trabajos y se las están viendo bien difíciles”, manifestó.