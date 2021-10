Con un marcador de 96-87, las Panteras de Aguascalientes perdieron el segundo juego de la serie ante Libertadores de Querétaro, complicando aún más su pase a los playoffs, ya que dependen de las Abejas de León para aspirar a la fase final del torneo.

Este fin de semana las Panteras visitaron la ciudad de Querétaro para enfrentar a los Libertadores, en un duelo directo por el lugar en los playoffs. En el primer partido, los felinos dejaron ir la victoria luego de tener una ventaja de hasta 15 puntos en el medio tiempo, siendo una dolorosa derrota que los alejaba de los playoffs.

Ayer por la tarde se disputó el segundo encuentro en la capital queretana, en donde la escuadra dirigida por Sebastián Ginóbili de vio un poco más desanimada y no pudieron ante sus rivales, cayendo por un marcador final de 96-87.

Desde el primer cuarto los locales tomaron la ventaja y anularon por momentos el ataque de los felinos; al término del primer periodo los queretanos tenían una diferencia a su favor de 8 puntos, misma que no cambió al término del segundo cuarto, contando con un parcial de 49-41.

El partido se mantuvo con la misma presión durante el tercer periodo, manteniendo esa diferencia de 8 puntos a favor de Libertadores. Sin embargo, en el último cuarto el equipo felino no pudo remontar el marcador y tuvieron que conformarse con la derrota, cayendo por un resultado final de 96-87, siendo su segunda serie perdida del campeonato.

Nuevamente las individualidades fueron pieza clave en el equipo de Libertadores, al grado de que Trahson Burrell fue el máximo anotador del partido con 31 puntos, seguido por Vander Blue con 23. Del lado de Panteras, Ernesto Oglivie sumó 21 puntos, mientras que, “Txemi” Urtasun y Gary Ricks ayudaron con 20 unidades cada uno.

Con esta derrota, el equipo de Aguascalientes suma una marca de 7 victorias y 11 derrotas, por lo que es imposible que alcancen a Soles, Astros y Libertadores. Sin embargo, las Abejas cuentan con una marca de 8-10, así que todavía los felinos pueden aspirar a un milagro para acceder a playoffs.