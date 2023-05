Los Rieleros de Aguascalientes disputaron su segundo duelo de la serie frente a los Mariachis de Guadalajara en la capital jalisciense, donde nuevamente el equipo de Aguascalientes perdió por un marcador cerrado de 4-5, por lo que esta noche tratarán de ganar al menos el tercer juego para no irse en blanco.

Quienes abrieron el marcador en el campo de los Mariachis fueron los locales gracias a un batazo de José Álvarez que generó la carrera de Randy Romero en la primera entrada. No fue hasta la cuarta entrada cuando los Rieleros empataron la pizarra gracias a la anotación de Oswaldo Arcia.

Tal y como sucedió en el primer encuentro de la serie, los Rieleros remontaron el marcador en la sexta entrada con otra anotación generada por Leonardo Reginatto, solo que, en la respuesta, los Mariachis volvieron a tomar la ventaja con las carreras de Anthony García y Dariel Álvarez, dejando un parcial de 2-3.

En la séptima entrada, hubo otra voltereta por parte de los aguascalentenses con anotaciones de Ricky Rodríguez y Agustín Murillo, por lo que la pizarra quedó en 4-3 en otra noche llena de remontadas. En la parte baja de esta misma entrada, los locales empataron nuevamente con una carrera de Guadalupe Chávez.

Todo terminó para los Rieleros cuando los locales volvieron a tomar la ventaja en la parte baja de la octava entrada con una anotación de Andrés Martin, ya que en el noveno episodio los visitantes no pudieron siquiera empatar nuevamente la pizarra, por lo que los Mariachis se llevaron la victoria por una diferencia mínima.

Los Rieleros se quedaron con una marca de 7-10 y esta noche se jugará el tercer duelo de la serie en la capital de Jalisco. Después, el equipo volverá a la ciudad de Aguascalientes con su serie del fin de semana recibiendo a los Bravos de León.