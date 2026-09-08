CDMX.- Julia Roberts, Paul Rudd y Sarah Paulson regresarán a Broadway con “Small Mouth Sounds”, obra de Bess Wohl dirigida por Joe Mantello y producida por Scott Rudin y Barry Diller. El elenco también incluirá a Martin Freeman, Greta Lee e Isaac Powell.

La comedia experimental, casi muda, llegará al Teatro Ethel Barrymore de Nueva York. Las funciones previas comenzarán el 18 de febrero y el estreno oficial se realizará el 18 de marzo.

Roberts y Rudd volverán a compartir escenario después de participar en “Three Days of Rain” en 2006, mientras que Paulson actuó por última vez en Broadway en “Appropriate”, en 2023.

La producción contará con escenografía de Chloe Lamford, iluminación de Jack Knowles, vestuario de An D’Huys y sonido de Tom Gibbons. Caroline Shaw compondrá la música y JA Collective realizará la coreografía.

“Small Mouth Sounds” debutó originalmente en Off Broadway bajo la dirección escénica de Rachel Chavkin.