Staff Agencia Reforma

CDMX.- Ricky Martin volverá al cine en español con Hombre al agua, película dirigida por Gael García Bernal que se estrenará mundialmente en el Festival de Venecia. El cantante puertorriqueño, también coproductor, interpreta a Roby, un actor contratado para encarnar al protagonista de una cinta biográfica. El rodaje se realizó en Mérida, Yucatán, y su participación permaneció en secreto. El filme narra la historia de Camilo, un socorrista cubano que rescata a un empresario mexicano con aspiraciones políticas. Será el primer papel totalmente en español de Martin en más de 20 años. Llegará finalmente a cines mexicanos el 24 de septiembre próximo.