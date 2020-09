MADRID, España.- Tras haber dado positivo a COVID-19, y después de guardar la respectiva cuarentena, Robert Pattinson regresó al rodaje de The Batman, la nueva película del personaje de DC Comics.

Hace un par de semanas saltó la noticia de que un caso positivo había obligado a paralizar la filmación de la película dirigida por Matt Reeves, algo que fue confirmado por Warner Bros, que al principio no especificó que se trataba del actor.

Horas después, diversos medios informaron que era ni más ni menos que el protagonista del filme, Pattinson.

Según Variety, aquellos miembros del equipo y el reparto que habían mantenido contacto estrecho con él, en cuarentena, siguieron en marcha diversas labores de producción del filme, como la construcción de algunos decorados, pero las cámaras dejaron de rodar.

“Después de una pausa motivada por la preceptiva cuarentena por la COVID-19, la filmación de The Batman se reanuda en Reino Unido”, afirmó un portavoz de Warner Bros. Pictures.

Cuando se paró el rodaje, el 3 de septiembre, The Batman llevaba dos días de haber reiniciado su producción tras el cierre total de la industria en marzo.

Reeves apenas contaba con aproximadamente el 25 por ciento de la película; el retraso obligó a Warner a aplazar el estreno programado de la película de junio a octubre de 2021. (Cortesía Europa Press/Agencia Reforma)