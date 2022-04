Esta semana la actividad de la Liga ABE fue muy corta para los representativos de Aguascalientes ya que fue solamente la UP Bonetarra la institución que tuvo juego en esta oportunidad con los Borregos del Tecnológico de Monterrey descansando en sus dos ramas.

Las Panteras Negras de la Bonaterra recibieron en la cancha de los Hermanos Carreón a su simular del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, mejor conocido como el ITESO. El encuentro no tuvo mucha resistencia por parte de la visita que se unió a la lista de equipos que no pueden mantener el ritmo tan fugaz que tiene la Bonaterra al momento de saltar a la duela.

Tan sólo en unos minutos, la UP ya tenía ventaja de más de 20 puntos gracias a un equipo plagado de talento con jugadores como los hermanos Navarro y Filiberto Moreno que son los tres nombres más importantes que tiene la quinteta de casa. Al finalizar el primer tiempo la UP lo ganaba 56-29 por lo que la victoria estaba prácticamente amarrada.

La segunda mitad fue dedicada exclusivamente a manejar la pizarra y el tiempo de juego; la UP incluso le dio juego a toda su plantilla que respondió positivamente al momento de saltar a la duela. Al final la victoria fue aplastante por pizarra de 91-57 y la Bonaterra sigue con paso perfecto en la división II Bajío Occidente levantando la mano para ser uno de los candidatos a conseguir el ascenso al finalizar la temporada.

