CDMX.- Anel Noreña reveló, en entrevista para el programa «Hoy», que ya se reconcilió con Marysol Sosa.

Madre e hija habían estado separadas durante varios años, luego de conflictos por sus creencias y por la herencia de José José.

«Estamos todos contentos, gracias a Dios todo tomó un curso muy bonito y ahora estamos todos en perfecta armonía y deseando a todo el mundo que la pase igual», dijo.

En esa plática, la conductora agregó que el amor de su vida siempre será el difunto «Príncipe de la Canción», por lo que no ve la necesidad de buscar a alguien más.

«Enamorarme de mi vida fue José José, quedé muy bien servida al respecto y a la hora que me hice cristiana de ahí ya no vuelves a necesitar nada más que la comparecencia de Dios», agregó. (Elizabeth García/Agencia Reforma)