CDMX. -Katy Perry regresa a la música con una nueva era, así lo dio a conocer ayer con el anuncio de su sencillo «Woman’s World», el cual estará disponible en plataformas digitales a partir del 11 de julio.

La cantante californiana compartió una imagen que muestra la esencia de su siguiente sencillo, capturada por el fotógrafo británico Jack Bridgland, quien ha trabajado para marcas como Nike, Mugler, Jean Paul Gaultier, Adidas, BAPE, Diesel y Savage X Fenty.

Perry, de 39 años, aparece con un bikini blanco y unos pantalones de aspecto metálico de la era espacial, sus manos están sobre su cabeza, sosteniendo su cabello oscuro.

Además de la portada, la intérprete de «The One That Got Away» compartió un video en TikTok con un fragmento de la letra del tema, posando con el look que adoptó para esta canción.

«Sexy, confident, so intelligent. She is heaven sent. So soft, so strong» («Sexy, segura, muy inteligente. Ella es enviada del cielo. Tan suave, tan fuerte»), reza el tema.

Sus fanáticos ya pueden preordenar el sencillo en plataformas como Apple Music y Spotify, además de conseguir las versiones físicas del mismo, según informó un comunicado de Universal Music.

El nombre del sexto álbum de la también empresaria aún no ha sido revelado, al igual que su fecha de estreno.

Katy Perry es una de las artistas de la cultura pop actual que más récords musicales ha obtenido. Con un acumulado de 115 mil millones de reproducciones y más de 70 millones de álbumes vendidos, regresará a aclamar su lugar en el mundo de la música tras cuatro años de no haber lanzado música nueva.