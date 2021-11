Vuelve Kalinka a brillar con preseas

A lo largo de toda la semana se disputó en Tampico, Tamaulipas el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística B y C con la participación de la Academia Kalinka que estuvo representando a Aguascalientes en este importante torneo. Como es costumbre, las dirigidas por Sandra Ceballos consiguieron una buena cosecha de preseas regresando a casa con un total de 15 que las dejaron entre los mejores lugares a nivel nacional.

En la clase IV B Emi Suárez se llevó las palmas consiguiendo dos platas, en pelota y all around además de Megan Mora y Samantha Íñiguez que también se llevaron platas en cuerda y manos libres respectivamente. Estos buenos resultados provocaron que en el conjunto conformado por estas tres gimnastas más Carmina García y Brunette Alvarado lograran la plata por equipos.

Pasando a la clase IC Amarela Guerrero fue la estrella al conseguir plata en pelota y bronce en manos libres que sumadas a sus buenas actuaciones en los demás aparatos fueron suficientes para ganar el oro en el all around. El equipo conformado por Guerrero, Lucero Hermoso, Luisa Pérez y Gelly Frías se colgó la medalla de plata por equipos. Por último, en la clase III B Samantha Padilla tuvo una destacada participación consiguiendo bronces en cinta, pelota y all around completando la cosecha para Kalinka. La entrenadora del equipo, Sandra Ceballos se dijo contenta, orgullosa y satisfecha por estos resultados que fueron tan buenos que dejaron a Kalinka dentro de los tres mejores clubes a nivel nacional.