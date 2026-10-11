Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX.- El universo gótico y excéntrico de Tim Burton regresó a los escenarios de la Ciudad de México con “Beetlejuice, El Musical”, que inició temporada en el Centro Cultural Teatro 1, donde ofrecerá funciones del 10 al 18 de octubre, como parte del Gou Broadway Tour, encabezado por el productor Alejandro Gou.

La puesta en escena combina humor negro, fantasía y una historia emotiva sobre la familia, el duelo y la importancia de disfrutar la vida. Su trama sigue a Lydia Deetz, una adolescente que enfrenta situaciones extraordinarias tras encontrarse con una pareja recién fallecida y un espíritu capaz de alterar las reglas del mundo de los vivos.

Al estreno asistieron personalidades como Jesusa Ochoa, Armando Hernández, Juan Torres, Gabo Ramos, Cesia Sáenz y Alicia Comas.

Juan Torres, quien ha disfrutado el espectáculo en Londres y durante su anterior temporada mexicana en 2024, elogió la calidad de la producción y reconoció el esfuerzo de Gou por acercar el teatro a nuevas generaciones.

Por su parte, Armando Hernández destacó que el musical ofrece una mirada satírica sobre la muerte y sus posibles consecuencias, por lo que consideró que resulta especialmente apropiado para las celebraciones de Halloween y Día de Muertos.

La gira norteamericana está dirigida por Catie Davis, con coreografía de Michael Fatica. La producción original fue dirigida por Alex Timbers, reconocido por “Moulin Rouge!”, mientras que la música corresponde a Eddie Perfect y el libreto a Scott Brown y Anthony King. El espectáculo apuesta por una combinación de extravagancia visual, música y reflexión sobre los vínculos humanos.