Iván Sosa y Ariadna Lobo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el anuncio de la vuelta al semáforo rojo en la CDMX y el Edomex, los capitalinos salieron ayer a las calles y abarrotaron supermercados, centros comerciales, calles peatonales y vialidades.

A partir de hoy y hasta el 10 de enero, en el Estado de México y la Capital se suspenderán las actividades no esenciales, ante el repunte de casos de Covid-19.

El aumento de vehículos en las vialidades provocó que la Ciudad registrara congestionamientos y, además se pudo observar aglomeraciones en calles del Centro y en el transporte público, principalmente en el Metro.

En un supermercado de Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, el aforo tuvo que limitarse debido a la demanda.

“Ahorita ya no hay paso, nuestro aforo de 400 personas está al tope y tenemos 50 personas formadas, más o menos”, dijo un empleado de seguridad mientras una señora de la tercera edad le exigía que la dejara entrar.

Los clientes acudían a las tiendas ante el temor de un posible desabasto de productos básicos.

“Yo pensé: ‘mejor voy ahorita, antes de que se acaben todo los que hacen compras de pánico’. Pero creo que no fue tan buena idea, pues ya estoy aquí, mejor me espero y compro mi despensa”, aseguró Claudia, trabajadora del hogar que, al enterarse de que los negocios cerrarían hoy, decidió hacer sus compras antes.

Jocelyn lleva tres meses trabajando en una tienda de accesorios, en Plaza Oasis, en Coyoacán, llegó allí luego de que la despidieran de una tienda de tenis por los recortes que se realizaron en mayo. Ahora teme que suceda lo mismo en su actual empleo.

“Apenas llevo tres meses y mi contrato temporal justo acabó hace unos días, supuestamente ya tengo la plaza, pero tengo la preocupación”, dijo la joven de 24 años.

En el anuncio de regreso al semáforo rojo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que la Capital está al 75 por ciento de capacidad hospitalaria ocupada, aunque las cifras de la Secretaría de Salud federal muestran que la CDMX está al 80 por ciento en ese rubro.

“Tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad, son las actividades esenciales las que quedarán realmente activas”, señaló la funcionaria.

También el Gobernador mexiquense Alfredo del Mazo expuso que la epidemia sigue en crecimiento, cada vez con menor disponibilidad hospitalaria.

En tanto, el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, pidió evitar las reuniones familiares.

“Es muy importante tener claridad de que 2020 y 2021 serán años muy especiales para la historia de la humanidad; no es, por lo tanto, el momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación que implica necesariamente el riesgo de contagios”, advirtió.