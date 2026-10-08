Con 11 días de actividades culturales, gastronómicas y artísticas, Jesús María prepara el Festival Chicahual a Calavera 2026, que se desarrollará del 23 de octubre al 2 de noviembre en distintos puntos del municipio, con eventos que incluyen un desfile de Día de Muertos, recorridos nocturnos por el Panteón de Dolores y la instalación de un Altar Monumental, informó el alcalde César Medina Cervantes.

El edil señaló que el programa busca reunir diversas expresiones relacionadas con las tradiciones del Día de Muertos y generar espacios de convivencia para las familias de Jesús María y los visitantes. Uno de los principales eventos será el desfile de Día de Muertos, programado para el 31 de octubre, además de la instalación del Altar Monumental en el Centro Histórico, como parte de las actividades centrales del festival.

La celebración contará también con una programación gastronómica que incluye el Festival de Elaboración de Condoches y el Concurso de Pan de Muerto, mientras que estudiantes de preparatorias del municipio participarán en el Concurso de Altares, organizado con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Social. A esta agenda se incorporará un concurso de barberos, dirigido a quienes ejercen este oficio, con competencias de corte, velocidad y estilo. Uno de los atractivos que antecederán al inicio formal del festival serán los recorridos “Entre Brujas y Leyendas, Crónicas de una Bruja”, que se realizarán en el Panteón de Dolores del 22 al 31 de octubre.

El titular de Cultura de Jesús María, Antonio Amaral, informó que la programación se extenderá también a las diferentes delegaciones. Entre las propuestas culturales se encuentra el foro “El Kiosko de las Calacas”, que contará con diversas presentaciones artísticas, un recital de la Camerata de la Casa de Música de Jesús María, un espectáculo de títeres y el evento “Jesús María le canta a sus difuntos”, con la participación de mariachi, bailarines y cantantes en vivo.