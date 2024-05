El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) ha anunciado la reintroducción del EXANI-1, un examen de evaluación para alumnos que concluyen la secundaria, no aplicado en los últimos 15 años. Según Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del IEA, este examen se realizará al final del ciclo escolar en curso y evaluará los conocimientos adquiridos por los estudiantes al término de su educación básica.

Durante el año, los docentes han enfocado esfuerzos tanto en la enseñanza como en la identificación de estudiantes en riesgo de reprobación. Además, se implementarán evaluaciones censales para obtener un diagnóstico claro de los aprendizajes. A diferencia de años anteriores, donde la pandemia facilitó la transición automática de grado, este año se aplicará la reprobación a quienes no cumplan con los estándares mínimos necesarios.

El programa «Pasos Gigantes» ha sido clave en la regularización de los aprendizajes; sin embargo, aquellos estudiantes que por ausentismo u otras causas no alcancen los niveles requeridos enfrentarán la reprobación. La reintroducción del EXANI-1 y la adopción de estas medidas refuerzan el compromiso del IEA con la mejora continua de la educación en Aguascalientes, garantizando que todos los estudiantes dispongan de las herramientas necesarias para su desarrollo académico y éxito futuro.