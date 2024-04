Vuelve ‘Albertano’ más maduro

Mauricio Ángel Agencia Reforma

CDMX. – La de «Albertano» es una identidad que Ariel Miramontes ya maneja a la perfección.

El actor interpreta el personaje desde 2009, cuando estrenó la serie María de Todos los Ángeles, y gustó tanto que lo han incluido en obras de teatro, como A Oscuras Me Da Risa, Lagunilla, Mi Barrio, y lo llevaron para hacer humor en el Mundial de futbol de Rusia 2018.

Televisivamente, «Albertano» ha tenido más programas, como Nosotros los Guapos junto a Adrián Uribe, Albertano Contra los Mostros y ahora El Príncipe del Barrio, que estrena su segunda temporada hoy por Las Estrellas, a las 19:30 horas.

Después de casi 15 años con este rol, Miramontes cree que aún puede descubrir cosas en él, ya que, aunque sea de manera sutil, no se ha dejado de transformar.

«Lo sigo disfrutando mucho (darle vida), a la gente le gusta ‘Albertano’ porque es inocente, porque es ingenuo y no tiene malicia, ese tipo de características no las puedo cambiar porque son la esencia del personaje, sin embargo, se ha vuelto más maduro.

«Cuando empezó Albertano era el hijo de mamá ‘Doña Lucha’, era el consentido, el mimado y ahora ya tiene nueva novia, vive en un barrio nuevo. Al principio no quería trabajar, en Nosotros los Guapos no se quedaba en ningún trabajo, ahora ya mantiene uno», resaltó Miramontes, en entrevista.