MONTERREY, N.L.- Ernesto D’Alessio marca su regreso a la música con «Mi Peor Enemigo», un sencillo que insiste no refleja su situación personal actual, a pesar de su reciente divorcio de Rosario Ruiz tras 16 años de matrimonio y cuatro hijos en común.

Después de una pausa de 15 años sin lanzar música original, D’Alessio aclara que la elección de las canciones para su próximo EP se realizó antes de su separación, subrayando que el contenido no está inspirado en su vida personal.

En medio de la promoción de su nuevo trabajo en Monterrey, aprovecha para pasar tiempo con sus hijos, manteniendo su enfoque en reactivar su carrera tanto en la música como en la actuación desde la Ciudad de México.

Ernesto, quien recientemente se mudó a la capital para perseguir sus ambiciones artísticas, ve una oportunidad desaprovechada en la música romántica, género que cree que todavía tiene una audiencia significativa.

A pesar de sus compromisos profesionales, se esfuerza por visitar Monterrey mensualmente para estar cerca de sus hijos.

Tras su divorcio y el inicio de una nueva relación por parte de su exesposa, D’Alessio se considera soltero y enfocado en sus proyectos artísticos y empresariales, descartando el interés en nuevas relaciones sentimentales por el momento. Sin embargo, no descarta la posibilidad de volver a casarse en el futuro, enfatizando la importancia de esta decisión en su vida. Además, continúa apoyando a su madre, Lupita D’Alessio, en su Gracias Tour, que cuenta con 20 fechas programadas. (Paula Ruiz/Agencia Reforma)