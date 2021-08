Alejandra Benítez Agencia Reforma

CDMX.- Cruz Azul no pudo aprovechar su condición de local, y con bastante esfuerzo, rescató el empate 1-1 ante Pachuca, perdiendo la oportunidad de escalar posiciones al quedarse con 10 unidades, mientras que los Tuzos llegaron a 7.

Luego de un gran inicio, el cuadro hidalguense abrió el marcador al minuto 23 tras un autogol de Yoshimar Yotún.

Los Tuzos fueron más precisos con sus llegadas, complicando el accionar del cuadro de casa que hizo varios cambios en su once inicial con el regreso de Luis Romo y Orbelín Pineda, además de que colocó a Santiago Giménez junto a Jonathan Rodríguez.

El cuadro dirigido por Paulo Pezzolano vivió su mejor momento en la recta final del primer tiempo, al 35′, se perdieron la oportunidad de incrementar la cuenta cuando el árbitro invalidó un gol de Nicolás Ibáñez por fuera de lugar.

Al 45′, el árbitro marcó penal sobre Rodríguez tras una barrida de Miguel Herrera Equihua, pero tras la intervención del VAR el colegiado se retractó e impidió que La Máquina tuviera la oportunidad de encontrar el empate.

En el arranque del complemento, el cuadro de Juan Reynoso salió con la mira bien afinada para que Giménez pusiera el 1-1 al 59′.

Cruz Azul movió sus piezas para buscar un juego más vertical y los Tuzos también respondieron con los ingresos de Víctor Guzmán y Tony Figueroa.

Los celestes apretaron en los últimos minutos, solo que el esfuerzo no alcanzó para irse a la pausa por la Fecha FIFA con mayor tranquilidad.