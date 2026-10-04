La avenida Mariano Hidalgo, en el fraccionamiento Fundadores, quedó abierta a la circulación tras concluir los trabajos de rehabilitación del tramo comprendido entre la avenida María Luisa Fernández Villa y la calle Manuel Tolsá, donde se intervinieron más de 3 mil metros cuadrados de superficie, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

La obra contempló la construcción de 2 mil 426 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, además de nuevas banquetas y guarniciones. Como parte de la intervención, también fueron rehabilitadas las redes de agua potable y alcantarillado, de acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas.

Montañez señaló que la intervención busca mejorar las condiciones de circulación y seguridad para las familias de la zona y para las personas que utilizan diariamente esta vialidad, ubicada al oriente de la ciudad.

Los trabajos forman parte de las obras de rehabilitación que se desarrollan en distintos puntos de las zonas urbana y rural del municipio para atender vialidades y mejorar las condiciones de movilidad. El tramo intervenido ya se encuentra abierto al tránsito vehicular.