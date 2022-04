Los cañones de Mariachis de Guadalajara se prendieron esta tarde en San Blas, Nayarit, para darle la victoria 12-10 en el cuarto duelo de pretemporada ante Rieleros de Aguascalientes. El line up inicial de los dirigidos por Sergio Omar Gastélum fue: Stevie Wilkerson (JC), Luis Sardiñas (SS), Anthony García (JD), Tillman Pugh (BD), David Olmedo-Barrera (BD), Fernando Pérez (1B), Niko Vásquez (3B), Leo Heras (JI), Ismael Salas (2B), Berny Heras (C) y, como pitcher abridor, fungió el dominicano Edgar García.

Las novedades principales en la alineación de los tapatíos fueron la inclusión del jardinero estadounidense Stevie Wilkerson, además del pitcher abridor Édgar García, quienes se vistieron por primera vez de Mariachis en los juegos de pretemporada.

Los aguascalentenses pegaron primero gracias a un doble de Leonardo Reginatto en el primer rollo. La respuesta albinegra vino en la segunda entrada, tomando ventaja con un cuadrangular solitario de Fernando Pérez y un sencillo de Leo Heras que trajo una rayita. Rieleros volvió a tomar ventaja en la parte baja de ese episodio, armando un jugoso rally de seis carreras. Más adelante, vinieron los homeruns de Leo Heras y Tillman Pugh, segundo vuelacercas del norteamericano en lo que va de la pretemporada 2022.

El duelo se mantuvo con muchas emociones para los aficionados, pero, en la séptima entrada, los Mariachis se pusieron arriba para no perder la ventaja y adjudicarse el último enfrentamiento en suelo nayarita. Este viernes 1 de abril, Guadalajara y Aguascalientes sostendrán su quinto juego de preparación, midiéndose en Arandas, Jalisco, a las 3:00 pm. La serie ahora se encuentra con dos triunfos para Mariachis, uno para Rieleros y una igualada.

