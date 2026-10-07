Un motociclista de 21 años resultó lesionado luego de estrellarse contra la parte posterior de un automóvil que intentaba realizar una vuelta en “U”, en calles de la colonia Francisco Villa, en Aguascalientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas del martes, sobre el bulevar Juan Pablo II, a la altura de la calle José Anastasio Díaz López, donde se vieron involucrados una motocicleta Cfmoto, modelo 2024, y un Nissan, modelo 2026, ambos de color blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, Emmanuel, de 21 años, conducía la motocicleta de sur a norte por el carril izquierdo del bulevar cuando se encontró con el Nissan, manejado por Héctor, de 33 años, quien intentaba efectuar una vuelta en “U”.

Presuntamente, el motociclista no mantuvo la distancia de seguridad necesaria y terminó impactando la parte frontal de su unidad contra el costado posterior izquierdo del automóvil.

Tras el golpe, Emmanuel requirió atención de paramédicos, quienes lo trasladaron a una clínica en código verde, al presentar lesiones que no fueron consideradas de gravedad.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.