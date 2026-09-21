Un hombre de 55 años perdió la vida luego de que el automóvil que conducía chocara contra una guarnición y volcara sobre Boulevard a Zacatecas, a la altura del fraccionamiento Las Trojes.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:49 horas, en las inmediaciones del cruce con Boulevard Luis Donaldo Colosio. Germán circulaba de norte a sur a bordo de un Chevrolet Chevy gris, por el carril izquierdo de acceso controlado.

Al llegar a la altura del hotel Las Trojes, perdió el control del volante hacia su derecha. El neumático delantero izquierdo golpeó la guarnición ubicada en la bifurcación de la vialidad y el impacto provocó que el Chevy volcara sobre su propio eje.

Tras desplazarse en diagonal, el automóvil terminó nuevamente sobre sus cuatro neumáticos, con el frente apuntando hacia el poniente.

Paramédicos acudieron al sitio para auxiliar a los ocupantes, pero al revisar a Germán confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

José, quien viajaba como acompañante y señaló ser cuñado del fallecido, también fue valorado por los cuerpos de emergencia. No presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Posteriormente se efectuaron las diligencias para el levantamiento y traslado del cuerpo, mientras se continuaba con el procedimiento legal correspondiente.