Una salida de camino terminó con una camioneta volcada sobre el toldo durante la mañana de este domingo, en el cruce de las avenidas Gabriela Mistral y Convención, en el fraccionamiento Santa Anita.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas y fue atendido por elementos de la Policía Vial. De acuerdo con la información disponible, Andrés, de 21 años, conducía una Chevrolet Captiva modelo 2008, color gris y con placas de Aguascalientes.

La SUV circulaba de poniente a oriente sobre avenida Gabriela Mistral, por el carril central. Metros antes de alcanzar avenida Convención, el joven perdió el control hacia su derecha y la parte lateral delantera de la Captiva se estrelló contra un árbol.

Tras el impacto, la unidad terminó volcada sobre el toldo, con el frente apuntando hacia el poniente y bloqueando el carril central.

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 80 mil pesos.

Finalmente, una grúa retiró la camioneta y la trasladó a la pensión.