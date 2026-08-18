Un hombre de 57 años resultó lesionado luego de perder el control de su vehículo, salir de la carretera y terminar volcado sobre el toldo cuando circulaba por el municipio de El Llano.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 18 de la carretera estatal 43, en el tramo que comunica la cabecera municipal de Palo Alto con la comunidad El Terremoto. El percance fue reportado al Servicio de Emergencia 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Estatal de Carreteras y paramédicos.

En el sitio encontraron un Nissan Tsuru negro, con placas de Aguascalientes, volcado y con las llantas hacia arriba. La unidad era conducida por Martín N, de 57 años, quien resultó lesionado y fue trasladado por paramédicos del ISSEA a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con los indicios recabados por los policías, el automóvil circulaba de sur a norte cuando, al llegar al kilómetro 18+000, el conductor perdió el control hacia su derecha. El Tsuru abandonó la cinta asfáltica y posteriormente volcó, quedando sobre el toldo y con la parte frontal orientada hacia el sur.