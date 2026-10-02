Un automóvil terminó volcado sobre su toldo durante la madrugada, luego de que su conductor perdió el control y se estrelló contra un árbol en el boulevard Adolfo Ruiz Cortinez, frente a la Granja La Victoria.

El accidente ocurrió alrededor de las 01:10 horas y fue atendido por elementos de la Policía Vial. La unidad involucrada era un Nissan Platina gris, modelo 2010 y con placas de Sinaloa, conducido por Juan, de 56 años.

El vehículo avanzaba de poniente a oriente por los carriles centrales cuando, al llegar frente a la Granja La Victoria, el conductor perdió el control de la dirección y se proyectó hacia el camellón central.

En su trayectoria, el Platina golpeó con la parte lateral posterior derecha contra un árbol. La fuerza del impacto provocó que volcara hacia su costado izquierdo hasta quedar sobre el toldo, atravesado respecto al eje de la vialidad y ocupando el carril izquierdo.

Pese a lo aparatoso del percance, no hubo personas lesionadas y no fue necesaria la presencia de paramédicos.

Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 50 mil pesos. Finalmente, una grúa se encargó de retirar el automóvil siniestrado.