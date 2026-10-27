Vuelca tráiler en la carretera 77; conductor desaparece

Un tráiler terminó volcado a un costado de la carretera estatal 77, en Aguascalientes, luego de que su conductor perdió el control del volante y se salió del camino. Cuando llegaron las autoridades, encontraron la pesada unidad abandonada, por lo que se desconoce si hubo personas lesionadas.

El accidente ocurrió durante la noche del lunes, a la altura del kilómetro 9, en el tramo comprendido entre las comunidades de Los Arellano y El Retoño.

Automovilistas reportaron el percance al Servicio de Emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Estatal de Carreteras para verificar lo sucedido.

Al llegar, los uniformados localizaron un tractocamión Freightliner blanco, modelo 2000, que arrastraba una plataforma marca XL, modelo 2008. Ambas unidades contaban con placas del servicio público federal.

Sin embargo, el operador no se encontraba en el sitio, por lo que los policías no pudieron determinar si había resultado lesionado durante la volcadura.

De acuerdo con los indicios recabados, el tráiler circulaba sobre la carretera estatal 77 cuando, al llegar al kilómetro 9, su conductor perdió el control de la dirección hacia la izquierda, abandonó la cinta asfáltica y terminó volcado.

Las circunstancias que provocaron que el operador perdiera el control de la pesada unidad no fueron precisadas.