Daniel Reyes Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-El Gobernador Samuel García cuestionó la «grilla» de quienes critican sus constantes viajes al extranjero, y advirtió que seguirá igual los cinco años que restan a su sexenio.

«Nuevo León es hoy referente internacional, lo vimos en Davos (Suiza), y no vamos a dejar de ir a esos eventos», dijo durante la presentación de un foro de electromovilidad que se realizará en junio en Nuevo León.

«Luego hay mucha grilla: ‘Se la pasa de viaje’… como si anduviera con una piña colada en Cancún», añadió el emecista.

«Casi dos días de vuelos para tres de chamba, no es viaje, no es placer, no es gozar: es realmente ir a donde se dan las oportunidades para traerlas, no llegan solas, grábenselo.

«Ya me imagino, mañana va a salir en los medios: ‘oootra vez se va de viaje’… pues pónganlo todos los días, porque voy a seguir saliendo, cinco años igual».

Según García, sus viajes son necesarios para promover al Estado y aumentar las inversiones extranjeras, que el año pasado alcanzaron los 4 mil 600 millones de dólares

«Fue un récord», dijo el Gobernador.

«Somos una Capital de mundo, ¡de mundo!, y también estamos volteando al turismo, no solamente a lo económico».