Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel Bartlett ironizó en la Cámara de Diputados por tener que someterse a las reglas de la veda electoral para servidores públicos.

Con tono burlón, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que iba a llorar por la prohibición del INE.

El funcionario estuvo como invitado en la Semana Nacional de Infraestructura, evento que cada año ha realizado el PT para destacar las obras del Gobierno federal.

Bartlett debía dar una conferencia magistral, pero canceló su participación y explicó al auditorio el por qué.

«Está prohibida a partir de hoy (ayer) la participación de los funcionarios en foros, discusiones en las que se presenten logros, porque el INE establece esa prohibición. Me hubiera encantado estar con ustedes.

«Voy a llorar por la prohibición, pero yo espero que me comprendan. Vine expresamente para explicárselos», dijo.

El titular destacó que, «según las normas del INE», los funcionarios no pueden participar en los foros y hablar de muchas cosas.

«No pueden tocar temas que se consideren que sean contrarios a los contrarios», mencionó.

Bartlett encargó al diputado del PT Reginaldo Sandoval que diera la conferencia por él sobre la industria eléctrica.

«Ya cuando pase esta veda me dará muchísimo gusto repetir el foro. Y para qué les hago otro comentario, porque me van a multar, y aquí sí tienes que pagar medio millón de pesos, entonces ir a pedir prestado para pagar las multas que puede el IFE decidir», manifestó.

El funcionario lamentó que se prohíba tener contacto con la gente, como platicar con jóvenes, discutir, recibir preguntas y debatir porque en política es algo fundamental.